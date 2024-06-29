https://ria.ru/20240629/bayden-1956253419.html

В США заметили странную деталь в поведении Байдена после дебатов

В США заметили странную деталь в поведении Байдена после дебатов - РИА Новости, 29.06.2024

В США заметили странную деталь в поведении Байдена после дебатов

Президент США Джо Байден выглядел совершенно потерянным позади своей жены Джилл на митинге в Северной Каролине, заявил в соцсети X бизнесмен и совладелец... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T03:25

2024-06-29T03:25

2024-06-29T03:25

в мире

северная каролина

сша

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956253283_0:0:981:553_1920x0_80_0_0_26f4bab6b6f3025b12255a17d85cf3dc.jpg

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден выглядел совершенно потерянным позади своей жены Джилл на митинге в Северной Каролине, заявил в соцсети X бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг.Данный митинг стал первым предвыборным мероприятием Байдена после его дебатов с Дональдом Трампом."Джо стоит неловко и выглядит совершенно потерянным позади своей жены на предвыборном митинге в Роли, Северная Каролина, после своего провального выступления на дебатах. Кто здесь настоящий президент?" — написал Рагг.Бизнесмен сопроводил пост видео с трансляции мероприятия, на котором Байден больше 10 секунд стоит с приоткрытым ртом и потерянным взглядом, в то время как его супруга выступает с речью.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга президента Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.

https://ria.ru/20240629/obama-1956246844.html

https://ria.ru/20240629/nyt-1956248838.html

северная каролина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, северная каролина, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена