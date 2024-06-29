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В США заметили странную деталь в поведении Байдена после дебатов
В США заметили странную деталь в поведении Байдена после дебатов - РИА Новости, 29.06.2024
В США заметили странную деталь в поведении Байдена после дебатов
Президент США Джо Байден выглядел совершенно потерянным позади своей жены Джилл на митинге в Северной Каролине, заявил в соцсети X бизнесмен и совладелец... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T03:25
2024-06-29T03:25
2024-06-29T03:25
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предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден выглядел совершенно потерянным позади своей жены Джилл на митинге в Северной Каролине, заявил в соцсети X бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг.Данный митинг стал первым предвыборным мероприятием Байдена после его дебатов с Дональдом Трампом."Джо стоит неловко и выглядит совершенно потерянным позади своей жены на предвыборном митинге в Роли, Северная Каролина, после своего провального выступления на дебатах. Кто здесь настоящий президент?" — написал Рагг.Бизнесмен сопроводил пост видео с трансляции мероприятия, на котором Байден больше 10 секунд стоит с приоткрытым ртом и потерянным взглядом, в то время как его супруга выступает с речью.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга президента Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
https://ria.ru/20240629/obama-1956246844.html
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в мире, северная каролина, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, Северная Каролина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
В США заметили странную деталь в поведении Байдена после дебатов
Бизнесмен Рагг: Байден выглядел потерянным на первом митинге после дебатов