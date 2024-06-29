https://ria.ru/20240629/balashikha-1956245908.html
При пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек
При пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек - РИА Новости, 29.06.2024
При пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек
Пять человек погибли в результате пожаре в общежитии в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T00:36
2024-06-29T00:36
2024-06-29T02:04
балашиха
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пять человек погибли в результате пожаре в общежитии в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, в результате пожара в общежитии в Балашихе погибли пять человек", — сказал собеседник агентства.Как сообщили ранее в МЧС, пожар произошел в общежитии по адресу Керамическая улица, 16. Из двухэтажного здания эвакуировали 10 человек. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Как написал позднее в своем Telegram-канале глава города Сергей Юров, возгорание ликвидировано.Следственный комитет возбудил уголовное дело. В подмосковной прокуратуре отметили, что при тушении пожара обнаружены тела погибших, ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240629/balashikha-1956250011.html
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балашиха, происшествия
При пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек
В результате пожара в общежитии в подмосковной Балашихе погибли пять человек
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пять человек погибли в результате пожаре в общежитии в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По предварительной информации, в результате пожара в общежитии в Балашихе погибли пять человек", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили ранее в МЧС, пожар произошел в общежитии по адресу Керамическая улица, 16. Из двухэтажного здания эвакуировали 10 человек.
Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Как написал позднее в своем Telegram-канале
глава города Сергей Юров, возгорание ликвидировано.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. В подмосковной прокуратуре отметили, что при тушении пожара обнаружены тела погибших, ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.