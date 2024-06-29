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В Турции произошло ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС "Аккую" - РИА Новости, 29.06.2024
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10:50 29.06.2024 (обновлено: 11:20 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/avtobus-1956287778.html
В Турции произошло ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС "Аккую"
В Турции произошло ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС "Аккую" - РИА Новости, 29.06.2024
В Турции произошло ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС "Аккую"
Автобус, перевозивший сотрудников строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую", столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин, погибли два... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T10:50
2024-06-29T11:20
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СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Автобус, перевозивший сотрудников строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую", столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин, погибли два человека, пострадали 35, передает телеканал NTV."Шестидесятипятилетний водитель автобуса, перевозивший сотрудников АЭС "Аккую", потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он врезался в легковой автомобиль, которым управлял также сотрудник АЭС сержант Й. Д., и в другой автобус с рабочими", — уточнили в материале.В ДТП погиб сержант и пассажирка автобуса, ее гражданство не указано. В то же время агентство IHA утверждает, что погибшая пассажирка Исмаилова — гражданка России.При аварии пострадали 35 человек, раненых госпитализировали в больницы Силифке.Инцидент произошло на трассе D400 в районе Силифке.Строительство АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
https://ria.ru/20231208/dtp-1914638252.html
https://ria.ru/20240628/gosavtoinspektsiya-1956083657.html
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турция, аэс "аккую", в мире
Турция, АЭС "Аккую", В мире
В Турции произошло ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС "Аккую"

В Турции два человека погибли в ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС

© СоцсетиДТП с участием автомобиля и автобуса, перевозившего сотрудников строящейся в Турции АЭС "Аккую"
ДТП с участием автомобиля и автобуса, перевозившего сотрудников строящейся в Турции АЭС Аккую
© Соцсети
ДТП с участием автомобиля и автобуса, перевозившего сотрудников строящейся в Турции АЭС "Аккую"
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СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Автобус, перевозивший сотрудников строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую", столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин, погибли два человека, пострадали 35, передает телеканал NTV.
«
"Шестидесятипятилетний водитель автобуса, перевозивший сотрудников АЭС "Аккую", потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он врезался в легковой автомобиль, которым управлял также сотрудник АЭС сержант Й. Д., и в другой автобус с рабочими", — уточнили в материале.
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В ДТП погиб сержант и пассажирка автобуса, ее гражданство не указано. В то же время агентство IHA утверждает, что погибшая пассажирка Исмаилова — гражданка России.
При аварии пострадали 35 человек, раненых госпитализировали в больницы Силифке.
Инцидент произошло на трассе D400 в районе Силифке.
Строительство АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
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