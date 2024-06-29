https://ria.ru/20240629/avtobus-1956287778.html

В Турции произошло ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС "Аккую"

В Турции произошло ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС "Аккую" - РИА Новости, 29.06.2024

В Турции произошло ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС "Аккую"

Автобус, перевозивший сотрудников строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую", столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин, погибли два... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T10:50

2024-06-29T10:50

2024-06-29T11:20

турция

аэс "аккую"

в мире

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СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Автобус, перевозивший сотрудников строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую", столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин, погибли два человека, пострадали 35, передает телеканал NTV."Шестидесятипятилетний водитель автобуса, перевозивший сотрудников АЭС "Аккую", потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он врезался в легковой автомобиль, которым управлял также сотрудник АЭС сержант Й. Д., и в другой автобус с рабочими", — уточнили в материале.В ДТП погиб сержант и пассажирка автобуса, ее гражданство не указано. В то же время агентство IHA утверждает, что погибшая пассажирка Исмаилова — гражданка России.При аварии пострадали 35 человек, раненых госпитализировали в больницы Силифке.Инцидент произошло на трассе D400 в районе Силифке.Строительство АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

https://ria.ru/20231208/dtp-1914638252.html

https://ria.ru/20240628/gosavtoinspektsiya-1956083657.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, аэс "аккую", в мире