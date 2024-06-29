В Турции произошло ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС "Аккую"
В Турции два человека погибли в ДТП с автобусом, перевозившим сотрудников АЭС
© СоцсетиДТП с участием автомобиля и автобуса, перевозившего сотрудников строящейся в Турции АЭС "Аккую"
© Соцсети
ДТП с участием автомобиля и автобуса, перевозившего сотрудников строящейся в Турции АЭС "Аккую"
СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Автобус, перевозивший сотрудников строящейся в Турции атомной электростанции "Аккую", столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин, погибли два человека, пострадали 35, передает телеканал NTV.
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"Шестидесятипятилетний водитель автобуса, перевозивший сотрудников АЭС "Аккую", потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он врезался в легковой автомобиль, которым управлял также сотрудник АЭС сержант Й. Д., и в другой автобус с рабочими", — уточнили в материале.
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В ДТП погиб сержант и пассажирка автобуса, ее гражданство не указано. В то же время агентство IHA утверждает, что погибшая пассажирка Исмаилова — гражданка России.
При аварии пострадали 35 человек, раненых госпитализировали в больницы Силифке.
Инцидент произошло на трассе D400 в районе Силифке.
Строительство АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.