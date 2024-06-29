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ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области
ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2024
ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области
Еще три населенных пункта Белгородской области были атакованы ВСУ с помощью беспилотников, в Белгороде атаке подверглась парковка, предварительно, пострадавших... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-29T21:03
2024-06-29T21:03
2024-06-30T00:02
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происшествия
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Еще три населенных пункта Белгородской области были атакованы ВСУ с помощью беспилотников, в Белгороде атаке подверглась парковка, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Как уточнил глава региона, в Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку, повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. В поселке Совхозный в Грайворонском городском округе FPV-дрон атаковал частный нежилой дом, постройка получила повреждение.В селе Богун-Городок Борисовского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА получил повреждения частный дом.На местах происшествий работают оперативные службы.
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на парковку в Белгороде, пострадавших нет