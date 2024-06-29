https://ria.ru/20240629/ataka-1956373876.html

ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области

ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2024

ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области

Еще три населенных пункта Белгородской области были атакованы ВСУ с помощью беспилотников, в Белгороде атаке подверглась парковка, предварительно, пострадавших... РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-29T21:03

2024-06-29T21:03

2024-06-30T00:02

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Еще три населенных пункта Белгородской области были атакованы ВСУ с помощью беспилотников, в Белгороде атаке подверглась парковка, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Как уточнил глава региона, в Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку, повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. В поселке Совхозный в Грайворонском городском округе FPV-дрон атаковал частный нежилой дом, постройка получила повреждение.В селе Богун-Городок Борисовского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА получил повреждения частный дом.На местах происшествий работают оперативные службы.

https://ria.ru/20240629/udar-1956355235.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины