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ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 29.06.2024 (обновлено: 00:02 30.06.2024)
https://ria.ru/20240629/ataka-1956373876.html
ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области
ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области - РИА Новости, 30.06.2024
ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области
Еще три населенных пункта Белгородской области были атакованы ВСУ с помощью беспилотников, в Белгороде атаке подверглась парковка, предварительно, пострадавших... РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-29T21:03
2024-06-30T00:02
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Еще три населенных пункта Белгородской области были атакованы ВСУ с помощью беспилотников, в Белгороде атаке подверглась парковка, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Как уточнил глава региона, в Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку, повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. В поселке Совхозный в Грайворонском городском округе FPV-дрон атаковал частный нежилой дом, постройка получила повреждение.В селе Богун-Городок Борисовского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА получил повреждения частный дом.На местах происшествий работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240629/udar-1956355235.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали еще три населенных пункта Белгородской области

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на парковку в Белгороде, пострадавших нет

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Еще три населенных пункта Белгородской области были атакованы ВСУ с помощью беспилотников, в Белгороде атаке подверглась парковка, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, в Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку, повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. В поселке Совхозный в Грайворонском городском округе FPV-дрон атаковал частный нежилой дом, постройка получила повреждение.
В селе Богун-Городок Борисовского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА получил повреждения частный дом.
На местах происшествий работают оперативные службы.
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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