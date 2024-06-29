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Два населенных пункта Шебекинского округа подверглись атакам ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:33 29.06.2024 (обновлено: 20:04 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/ataka-1956362831.html
Два населенных пункта Шебекинского округа подверглись атакам ВСУ
Два населенных пункта Шебекинского округа подверглись атакам ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
Два населенных пункта Шебекинского округа подверглись атакам ВСУ
Два населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, ранен мирный житель, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:33
2024-06-29T20:04
белгородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
муром
архангельское
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Два населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Два населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам со стороны ВСУ. В селе Маломихайловка в результате обстрела ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением шеи бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. В селе различные повреждения выявлены на территории пяти частных домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Осколками повреждены один социальный объект, три легковых и один грузовой автомобили, а также линия электропередачи", - говорится в сообщении.Гладков добавил, что на автодороге между селами Муром и Архангельское беспилотник атаковал легковой автомобиль, транспортное средство получило серьезные повреждения."Оперативные и аварийные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20240629/udar-1956355235.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, муром, архангельское, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Муром, Архангельское, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Два населенных пункта Шебекинского округа подверглись атакам ВСУ

ВСУ атаковали два населенных пункта Шебекинского округа, ранен мирный житель

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Два населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Два населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам со стороны ВСУ. В селе Маломихайловка в результате обстрела ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением шеи бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. В селе различные повреждения выявлены на территории пяти частных домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Осколками повреждены один социальный объект, три легковых и один грузовой автомобили, а также линия электропередачи", - говорится в сообщении.
Гладков добавил, что на автодороге между селами Муром и Архангельское беспилотник атаковал легковой автомобиль, транспортное средство получило серьезные повреждения.
«
"Оперативные и аварийные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется", - заключил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияМуромАрхангельскоеВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
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