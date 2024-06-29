https://ria.ru/20240629/ataka-1956355064.html
При ракетной атаке на Севастополь пострадали три жилых дома
При ракетной атаке на Севастополь пострадали три жилых дома - РИА Новости, 29.06.2024
При ракетной атаке на Севастополь пострадали три жилых дома
Три частных и три многоквартирных жилых дома, а также семь автомобилей повреждены в результате ракетной атаки на Севастополь в субботу утром, сообщил губернатор РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T18:35
2024-06-29T18:35
2024-06-29T18:35
происшествия
балаклава
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн -РИА Новости. Три частных и три многоквартирных жилых дома, а также семь автомобилей повреждены в результате ракетной атаки на Севастополь в субботу утром, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу в 08.56 мск. Работала система ПВО. Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. По предварительным данным, пострадали три мирных жителя, у них легкие осколочные ранения, повреждено несколько домов. "Получили повреждения три частных жилых дома, в трех многоквартирных домах взрывной волной повыбивало стекла в окнах нескольких квартир. Получили повреждения семь автомобилей и один мотоцикл", - написал Развожаев. Кроме того, по его словам, в результате ракетной атаки были повреждены две воздушные линии электропередачи в Балаклаве. Из-за этого без электроснабжения оставались дома на улицах Выгонной, Жукова, Морской пехоты, Оздоровительной. "Восстановительные работы энергетики смогли начать после проведения проверки и очистки территории работниками МЧС. Поэтому электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объёме к 16.00 (совпадает с мск)", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956259915.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, балаклава, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обстрел севастополя ракетами atacms
Происшествия, Балаклава, Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
При ракетной атаке на Севастополь пострадали три жилых дома
Развожаев: при ракетной атаке на Севастополь повреждены 3 частных дома и 7 машин