https://ria.ru/20240629/ataka-1956355064.html

При ракетной атаке на Севастополь пострадали три жилых дома

При ракетной атаке на Севастополь пострадали три жилых дома - РИА Новости, 29.06.2024

При ракетной атаке на Севастополь пострадали три жилых дома

Три частных и три многоквартирных жилых дома, а также семь автомобилей повреждены в результате ракетной атаки на Севастополь в субботу утром, сообщил губернатор РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T18:35

2024-06-29T18:35

2024-06-29T18:35

происшествия

балаклава

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн -РИА Новости. Три частных и три многоквартирных жилых дома, а также семь автомобилей повреждены в результате ракетной атаки на Севастополь в субботу утром, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу в 08.56 мск. Работала система ПВО. Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. По предварительным данным, пострадали три мирных жителя, у них легкие осколочные ранения, повреждено несколько домов. "Получили повреждения три частных жилых дома, в трех многоквартирных домах взрывной волной повыбивало стекла в окнах нескольких квартир. Получили повреждения семь автомобилей и один мотоцикл", - написал Развожаев. Кроме того, по его словам, в результате ракетной атаки были повреждены две воздушные линии электропередачи в Балаклаве. Из-за этого без электроснабжения оставались дома на улицах Выгонной, Жукова, Морской пехоты, Оздоровительной. "Восстановительные работы энергетики смогли начать после проведения проверки и очистки территории работниками МЧС. Поэтому электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объёме к 16.00 (совпадает с мск)", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956259915.html

балаклава

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, балаклава, севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обстрел севастополя ракетами atacms