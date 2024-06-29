https://ria.ru/20240629/ataka-1956300958.html

Москалькова попросит осудить атаку ВСУ на Курскую область

Москалькова попросит осудить атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 29.06.2024

Москалькова попросит осудить атаку ВСУ на Курскую область

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в международные органы с просьбой осудить атаку ВСУ... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T12:11

2024-06-29T12:11

2024-06-29T12:11

происшествия

курская область

россия

городище

татьяна москалькова

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в международные органы с просьбой осудить атаку ВСУ на Курскую область и принять меры реагирования. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. В результате атаки пять человек погибли, из них два ребёнка. "Очередному зверскому нападению со стороны ВСУ подверглись мирные российские жители. В результате атаки беспилотника на жилой дом в Курской области погибли два ребенка и трое взрослых… Буду обращаться в международные органы с просьбой осудить и принять меры реагирования", - написала Москалькова. Федеральный омбудсмен также выразила глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших.

https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956263877.html

https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954862056.html

курская область

россия

городище

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Дарья Буймова

происшествия, курская область, россия, городище, татьяна москалькова, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины