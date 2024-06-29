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Москалькова попросит осудить атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 29.06.2024
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12:11 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/ataka-1956300958.html
Москалькова попросит осудить атаку ВСУ на Курскую область
Москалькова попросит осудить атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 29.06.2024
Москалькова попросит осудить атаку ВСУ на Курскую область
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в международные органы с просьбой осудить атаку ВСУ... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:11
2024-06-29T12:11
происшествия
курская область
россия
городище
татьяна москалькова
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в международные органы с просьбой осудить атаку ВСУ на Курскую область и принять меры реагирования. Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. В результате атаки пять человек погибли, из них два ребёнка. "Очередному зверскому нападению со стороны ВСУ подверглись мирные российские жители. В результате атаки беспилотника на жилой дом в Курской области погибли два ребенка и трое взрослых… Буду обращаться в международные органы с просьбой осудить и принять меры реагирования", - написала Москалькова. Федеральный омбудсмен также выразила глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших.
https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956263877.html
https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954862056.html
курская область
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происшествия, курская область, россия, городище, татьяна москалькова, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Россия, Городище, Татьяна Москалькова, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
Москалькова попросит осудить атаку ВСУ на Курскую область

Москалькова попросит международные органы осудить атаку ВСУ на Курскую область

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что обратится в международные органы с просьбой осудить атаку ВСУ на Курскую область и принять меры реагирования.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. В результате атаки пять человек погибли, из них два ребёнка.
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"Очередному зверскому нападению со стороны ВСУ подверглись мирные российские жители. В результате атаки беспилотника на жилой дом в Курской области погибли два ребенка и трое взрослых… Буду обращаться в международные органы с просьбой осудить и принять меры реагирования", - написала Москалькова.
Федеральный омбудсмен также выразила глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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ПроисшествияКурская областьРоссияГородищеТатьяна МоскальковаАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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