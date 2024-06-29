https://ria.ru/20240629/ataka-1956269782.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на машину в Макеевке
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на машину в Макеевке - РИА Новости, 29.06.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на машину в Макеевке
Украинские военные в пятницу совершили сброс взрывоопасного предмета на гражданский автомобиль в Макеевке (ДНР), в результате чего погиб мужчина и ранена одна... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T08:58
2024-06-29T08:58
2024-06-29T08:58
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денис пушилин
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МАКЕЕВКА (ДНР), 29 июн - РИА Новости. Украинские военные в пятницу совершили сброс взрывоопасного предмета на гражданский автомобиль в Макеевке (ДНР), в результате чего погиб мужчина и ранена одна женщина; по словам соседа семьи, в тот момент семейная пара направлялась к дочери на выпускной. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что в Макеевке в результате сброса взрывоопасного предмета погиб мужчина и была ранена женщина. Сброс пришелся на дорогу между кварталами города. Как передает корреспондент РИА Новости, на месте обстрела были обнаружены осколки снаряда, фрагменты поврежденной машины и одежда со следами крови. "Это мой сосед, они рядом со мной живут. Там (в машине) была женщина и мужчина, они ехали к дочке на выпускной", - рассказал журналистам сосед погибшего Олег. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 36 раз обстреляли территорию республики, выпустив 95 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 4 мирных жителя, еще 2 погибли. Повреждения получили 6 жилых домостроений.
https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956263877.html
https://ria.ru/20240516/bomba-1946492684.html
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internet-group@rian.ru
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на машину в Макеевке
Пятничный удар ВСУ пришелся по машине с семьей, ехавшей на выпускной к дочери