https://ria.ru/20240629/anapa-1956301447.html

Власти Анапы опровергли сообщения об объявлении авиационной опасности

Власти Анапы опровергли сообщения об объявлении авиационной опасности - РИА Новости, 29.06.2024

Власти Анапы опровергли сообщения об объявлении авиационной опасности

Власти Анапы опровергли РИА Новости информацию об официальном объявлении авиационной опасности на пляжах курорта. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T12:14

2024-06-29T12:14

2024-06-29T12:35

анапа

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882109231_0:202:3068:1928_1920x0_80_0_0_21fa4d5d9d96d67db23ba4d0b963c4a1.jpg

КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Власти Анапы опровергли РИА Новости информацию об официальном объявлении авиационной опасности на пляжах курорта. В субботу в ряде местных Telegram-каналов появилась информация о том, что на пляжах Анапы якобы объявили авиационную опасность. При этом отдыхающие массово покидают пляжи. "Информация не соответствует действительности. Авиационная опасность официально не объявлялась. В городе и на пляжах всё спокойно", - рассказали в мэрии. В экстренных службах Анапы сообщили РИА Новости, что сообщений о пострадавших и повреждениях к ним не поступало, спасателей не привлекали.Позже администрация города добавила, что управление гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы не объявляло воздушной тревоги и не проводило эвакуации. Городская система оповещения не включалась.По факту распространяемой информации и действий на пляже в Витязево проводится проверка, добавляют в пресс-службе администрации города.

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956278706.html

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956271717.html

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анапа, происшествия