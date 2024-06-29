https://ria.ru/20240629/anapa-1956301447.html
Власти Анапы опровергли сообщения об объявлении авиационной опасности
Власти Анапы опровергли сообщения об объявлении авиационной опасности - РИА Новости, 29.06.2024
Власти Анапы опровергли сообщения об объявлении авиационной опасности
Власти Анапы опровергли РИА Новости информацию об официальном объявлении авиационной опасности на пляжах курорта. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:14
2024-06-29T12:14
2024-06-29T12:35
анапа
происшествия
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КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Власти Анапы опровергли РИА Новости информацию об официальном объявлении авиационной опасности на пляжах курорта. В субботу в ряде местных Telegram-каналов появилась информация о том, что на пляжах Анапы якобы объявили авиационную опасность. При этом отдыхающие массово покидают пляжи. "Информация не соответствует действительности. Авиационная опасность официально не объявлялась. В городе и на пляжах всё спокойно", - рассказали в мэрии. В экстренных службах Анапы сообщили РИА Новости, что сообщений о пострадавших и повреждениях к ним не поступало, спасателей не привлекали.Позже администрация города добавила, что управление гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы не объявляло воздушной тревоги и не проводило эвакуации. Городская система оповещения не включалась.По факту распространяемой информации и действий на пляже в Витязево проводится проверка, добавляют в пресс-службе администрации города.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956278706.html
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956271717.html
анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анапа, происшествия
Власти Анапы опровергли сообщения об объявлении авиационной опасности
Власти Анапы опровергли информацию об объявлении авиаугрозы на пляжах курорта
КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Власти Анапы опровергли РИА Новости информацию об официальном объявлении авиационной опасности на пляжах курорта.
В субботу в ряде местных Telegram-каналов появилась информация о том, что на пляжах Анапы якобы объявили авиационную опасность. При этом отдыхающие массово покидают пляжи.
"Информация не соответствует действительности. Авиационная опасность официально не объявлялась. В городе и на пляжах всё спокойно", - рассказали в мэрии.
В экстренных службах Анапы сообщили РИА Новости, что сообщений о пострадавших и повреждениях к ним не поступало, спасателей не привлекали.
Позже администрация города добавила, что управление гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы не объявляло воздушной тревоги и не проводило эвакуации. Городская система оповещения не включалась.
По факту распространяемой информации и действий на пляже в Витязево проводится проверка, добавляют в пресс-службе администрации города.