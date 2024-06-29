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Бриг под алыми парусами прошел в Петербурге на празднике выпускников школ - РИА Новости, 29.06.2024
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01:28 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/alye_parusa-1956247817.html
Бриг под алыми парусами прошел в Петербурге на празднике выпускников школ
Бриг под алыми парусами прошел в Петербурге на празднике выпускников школ - РИА Новости, 29.06.2024
Бриг под алыми парусами прошел в Петербурге на празднике выпускников школ
Традиционный петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса" после полуночи завершился шествием по Неве брига "Россия" под алыми парусами, передает... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T01:28
2024-06-29T01:28
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санкт-петербург
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алсу (алсу абрамова)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Традиционный петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса" после полуночи завершился шествием по Неве брига "Россия" под алыми парусами, передает корреспондент РИА Новости. Шествие брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу. Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся. Проходу брига "Россия" предшествовала концертная программа на Дворцовой площади. В число участников концерта, который в 2024 году посвящен Году семьи, вошли Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, а хедлайнером вечера стал рэпер Мот (Матвей Мельников). По данным городских властей, праздник "Алые паруса" собрал около 70 тысяч школьников и их сопровождающих. Помимо выпускников петербургских школ и колледжей, в город приехали ребята из порядка 40 субъектов Федерации, в том числе и из новых регионов. Увидеть "Алые паруса" приехали также выпускники из 16 иностранных государств, среди которых Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, а также страны Африки (Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Нигерия, Зимбабве и другие). Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
https://ria.ru/20240628/putin-1956013827.html
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нева (река), санкт-петербург, белоруссия, алсу (алсу абрамова), алые паруса — 2024, общество
Нева (река), Санкт-Петербург, Белоруссия, Алсу (Алсу Абрамова), Алые паруса — 2024, Общество
Бриг под алыми парусами прошел в Петербурге на празднике выпускников школ

Бриг под алыми парусами прошел по Неве в Петербурге на празднике выпускников

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБриг "Россия" на второй репетиции праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Бриг Россия на второй репетиции праздника выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Бриг "Россия" на второй репетиции праздника выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Традиционный петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса" после полуночи завершился шествием по Неве брига "Россия" под алыми парусами, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу. Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся.
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Проходу брига "Россия" предшествовала концертная программа на Дворцовой площади. В число участников концерта, который в 2024 году посвящен Году семьи, вошли Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, а хедлайнером вечера стал рэпер Мот (Матвей Мельников).
По данным городских властей, праздник "Алые паруса" собрал около 70 тысяч школьников и их сопровождающих. Помимо выпускников петербургских школ и колледжей, в город приехали ребята из порядка 40 субъектов Федерации, в том числе и из новых регионов.
Увидеть "Алые паруса" приехали также выпускники из 16 иностранных государств, среди которых Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, а также страны Африки (Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Нигерия, Зимбабве и другие).
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
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Нева (река)Санкт-ПетербургБелоруссияАлсу (Алсу Абрамова)Алые паруса — 2024Общество
 
 
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