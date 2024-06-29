https://ria.ru/20240629/alye_parusa-1956247817.html

Бриг под алыми парусами прошел в Петербурге на празднике выпускников школ

Бриг под алыми парусами прошел в Петербурге на празднике выпускников школ - РИА Новости, 29.06.2024

Бриг под алыми парусами прошел в Петербурге на празднике выпускников школ

Традиционный петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса" после полуночи завершился шествием по Неве брига "Россия" под алыми парусами, передает... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T01:28

2024-06-29T01:28

2024-06-29T01:28

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алые паруса — 2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Традиционный петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса" после полуночи завершился шествием по Неве брига "Россия" под алыми парусами, передает корреспондент РИА Новости. Шествие брига вдоль Дворцовой набережной мимо Троицкого и Дворцового мостов сопровождалось водно-пиротехническим шоу. Под залпы фейерверков выпускники школ традиционно загадывали желания, которые, как считается, обязательно сбудутся. Проходу брига "Россия" предшествовала концертная программа на Дворцовой площади. В число участников концерта, который в 2024 году посвящен Году семьи, вошли Amirchik, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, а хедлайнером вечера стал рэпер Мот (Матвей Мельников). По данным городских властей, праздник "Алые паруса" собрал около 70 тысяч школьников и их сопровождающих. Помимо выпускников петербургских школ и колледжей, в город приехали ребята из порядка 40 субъектов Федерации, в том числе и из новых регионов. Увидеть "Алые паруса" приехали также выпускники из 16 иностранных государств, среди которых Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, а также страны Африки (Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Нигерия, Зимбабве и другие). Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

https://ria.ru/20240628/putin-1956013827.html

https://ria.ru/20240629/vypuskniki-1956246328.html

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нева (река), санкт-петербург, белоруссия, алсу (алсу абрамова), алые паруса — 2024, общество