https://ria.ru/20240628/zona-1956094934.html

Аналитик предложил создать закрытую зону над Черным морем

Аналитик предложил создать закрытую зону над Черным морем - РИА Новости, 28.06.2024

Аналитик предложил создать закрытую зону над Черным морем

Заявление Минобороны РФ говорит о готовности более жестко реагировать на деятельность американских стратегических разведывательных беспилотников над Черным... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:42

2024-06-28T13:42

2024-06-28T13:42

специальная военная операция на украине

россия

черное море

сша

игорь коротченко

андрей белоусов

нато

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Заявление Минобороны РФ говорит о готовности более жестко реагировать на деятельность американских стратегических разведывательных беспилотников над Черным морем, одним из вариантов ответа могло бы стать закрытие района для полётов с предупреждением, что военные цели, находящиеся в нем, будут уничтожаться, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее в Минобороны России отметили возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотников США над Черным морем. В российском военном ведомстве заявили, что целью этих полетов является разведка и целеуказание высокоточному оружию, которое на Украину поставляет запад, для нанесения ударов по объектам России. В МО РФ подчеркнули, что такая активность свидетельствует о всё большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима, а полёты стратегических беспилотников кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами ВКС России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с РФ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, как отметили в ведомстве, поручил Генштабу ВС РФ Федерации внести предложения по оперативному реагированию на провокации. "Это означает, в первую очередь, возможность более жесткой силовой реакции на действия соответствующих подразделений воздушной стратегической разведки США с использованием соответствующих типов беспилотников, цель и задача которых – готовить на основе разведывательной информации данные для нанесения ударов по российской территории", - сказал Коротченко. Он предположил, что непосредственным поводом для такого заявления Минобороны РФ стал удар, нанесенный Киевом с помощью ракетных комплексов ATACMS по Севастополю и приведший к большому числу раненых и погибших. Аналитик подчеркнул, что в этой связи действия российского ведомства абсолютно обоснованны и исходят из норм международного права и стремления обеспечить безопасность мирных граждан Российской Федерации. "В практическом плане мы, конечно, не знаем, как это будет осуществляться, но с экспертной точки зрения, очевидно, есть необходимость проработки либо варианта создания зоны, закрытой для полётов, с одновременным предупреждением, что любые военные цели стран НАТО, которые будут находиться в зоне возможного ведения разведки, будут уничтожаться", - уточнил Коротченко. Ещё одним вариантом реализации таких мер, по его словам, может стать использование систем ПВО большой дальности или истребителей ВКС РФ уже по факту, чтобы оказать на американские беспилотники такое воздействие, после которого у них не будет возможности находиться в зоне ведения разведки. "Конкретные технологии и принятые решения, будут, очевидно, объявлены, либо так или иначе доведены, либо будут выполняться по факту, но понятно, что сам факт опубличивания подобного рода поручений министра обороны генеральному штабу свидетельствует о серьезности намерений конкретного военного реагирования российского ведомства на деятельность сил стратегической воздушной разведки НАТО", - заключил аналитик.

https://ria.ru/20240628/ukraina-1956093754.html

https://ria.ru/20240628/otpravka-1956069705.html

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955649449.html

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черное море

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Варвара Скокшина

россия, черное море, сша, игорь коротченко, андрей белоусов, нато, воздушно-космические силы россии, безопасность