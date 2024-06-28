https://ria.ru/20240628/znanie-1955974768.html

В Госдуму внесут проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов

В Госдуму внесут проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов - РИА Новости, 28.06.2024

В Госдуму внесут проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов

Законопроект, согласно которому детей иностранцев, у которых нет российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед приемом в школы, внесут РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T01:08

2024-06-28T01:08

2024-06-28T10:36

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Законопроект, согласно которому детей иностранцев, у которых нет российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед приемом в школы, внесут в ГД 28 июня, документ есть в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об образовании". "Прием иностранных граждан в образовательные организации для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть осуществлен только после прохождения собеседования, позволяющего установить уровень владения русским языком, соответствующий цели получения начального общего, основного общего или среднего общего образования", - сказано в тексте проекта федерального закона. Порядок проведения таких собеседований предлагается утверждать министерству просвещения. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для получения образования в школе ученику необходимо владеть русским языком, уметь на нем свободно общаться и усваивать образовательную программу, но далеко не все иностранные граждане, приезжающие в Россию семьями, обладают необходимыми знаниями русского языка. "В отсутствие элементарных, базовых знаний русского языка обучение таких учеников создает для самих обучающихся психологические проблемы по причине их неуспеваемости, увеличивает нагрузку на учителей, создает дополнительные социальные барьеры внутри коллективов учащихся. Установление требований к знанию русского языка в качестве условия для принятия в школу является необходимым способом исключения указанных выше проблем", - подчеркивается в пояснительной записке. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2025 года. "Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение Государственной Думы 28 июня", - сообщили РИА Новости в партийной пресс-службе.

https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, социальный навигатор, сн_образование