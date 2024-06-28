https://ria.ru/20240628/zhara-1956009889.html

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре - РИА Новости, 28.06.2024

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

Жителей и гостей Москвы предупредили о сильной жаре в пятницу, призвали быть осторожными, в столице ожидается до плюс 30 градусов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:00

2024-06-28T09:00

2024-06-28T09:00

городское хозяйство москвы

москва

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955789114_0:0:3158:1777_1920x0_80_0_0_afefc71de6b0b413450e148c53144cbc.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы предупредили о сильной жаре в пятницу, призвали быть осторожными, в столице ожидается до плюс 30 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова жарко – столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 28-30 градусов", - говорится в сообщении. В ведомстве посоветовали избегать длительного пребывания на улице, а также позаботиться о домашних питомцах. Также в комплексе городского хозяйства напомнили, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары.

https://ria.ru/20240621/smerch-1954497800.html

https://ria.ru/20240626/pogoda-1955721414.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, погода