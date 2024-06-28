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Москвичей предупредили о 30-градусной жаре - РИА Новости, 28.06.2024
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09:00 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/zhara-1956009889.html
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре - РИА Новости, 28.06.2024
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре
Жителей и гостей Москвы предупредили о сильной жаре в пятницу, призвали быть осторожными, в столице ожидается до плюс 30 градусов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:00
2024-06-28T09:00
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы предупредили о сильной жаре в пятницу, призвали быть осторожными, в столице ожидается до плюс 30 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова жарко – столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 28-30 градусов", - говорится в сообщении. В ведомстве посоветовали избегать длительного пребывания на улице, а также позаботиться о домашних питомцах. Также в комплексе городского хозяйства напомнили, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары.
https://ria.ru/20240621/smerch-1954497800.html
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городское хозяйство москвы, москва, погода
Городское хозяйство Москвы, Москва, Погода
Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

В Москве в пятницу ожидается жара до 30 градусов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жаркая погода в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы предупредили о сильной жаре в пятницу, призвали быть осторожными, в столице ожидается до плюс 30 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова жарко – столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 28-30 градусов", - говорится в сообщении.
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В ведомстве посоветовали избегать длительного пребывания на улице, а также позаботиться о домашних питомцах.
Также в комплексе городского хозяйства напомнили, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары.
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