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Земфиру* обязали выплатить долги за коммунальные услуги - РИА Новости, 28.06.2024
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14:07 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/zemfira-1956105753.html
Земфиру* обязали выплатить долги за коммунальные услуги
Земфиру* обязали выплатить долги за коммунальные услуги - РИА Новости, 28.06.2024
Земфиру* обязали выплатить долги за коммунальные услуги
Мировой судебный участок района Хорошевский в Москве обязал певицу Земфиру* выплатить задолженность за коммунальные услуги, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:07
2024-06-28T14:07
москва
россия
украина
земфира
u2
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судебный участок района Хорошевский в Москве обязал певицу Земфиру* выплатить задолженность за коммунальные услуги, сообщили РИА Новости в суде. "Заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы к Рамазановой Земфире удовлетворено", - рассказал собеседник агентства. Сумма, о которой идет речь в иске, не уточняется. Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры к Минюсту, затем Мосгорсуд утвердил это решение.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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москва, россия, украина, земфира, u2, московский городской суд, происшествия
Москва, Россия, Украина, Земфира, U2, Московский городской суд, Происшествия
Земфиру* обязали выплатить долги за коммунальные услуги

Суд обязал Земфиру выплатить задолженность за коммунальные услуги

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Земфира*
Певица Земфира* - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певица Земфира*. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судебный участок района Хорошевский в Москве обязал певицу Земфиру* выплатить задолженность за коммунальные услуги, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы к Рамазановой Земфире удовлетворено", - рассказал собеседник агентства.
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Сумма, о которой идет речь в иске, не уточняется.
Певицу включили в перечень иноагентов в феврале 2023 года. В Минюсте тогда заявили, что Земфира "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников". Ее адвокат Александр Передрук сообщал, что Минюст вменил Земфире получение денег "от неких ирландской и немецкой кредитных организаций". Сама певица заявляла, что об Ирландии знает только то, что оттуда родом группа U2 и Шинейд О'Коннор.
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры к Минюсту, затем Мосгорсуд утвердил это решение.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Мария Максакова - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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