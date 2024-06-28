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Зеленский заявил о подготовке "плана прекращения конфликта" - РИА Новости, 28.06.2024
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18:19 28.06.2024 (обновлено: 18:31 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/zelenskiy-1956198763.html
Зеленский заявил о подготовке "плана прекращения конфликта"
Зеленский заявил о подготовке "плана прекращения конфликта" - РИА Новости, 28.06.2024
Зеленский заявил о подготовке "плана прекращения конфликта"
Владимир Зеленский, запретивший переговоры с Россией и отвергший предложения Москвы по урегулированию, заявил, что Украина подготовит план завершения конфликта... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:19
2024-06-28T18:31
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, запретивший переговоры с Россией и отвергший предложения Москвы по урегулированию, заявил, что Украина подготовит план завершения конфликта в этом году."Мы подготовим детальный план. &lt;…&gt; Он будет готов в этом году", — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, не указав никаких конкретных деталей. Видео с брифинга опубликовано в его Telegram-канале.Зеленский также заявил, что надеется получить "сильный документ" в поддержку Украины на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле.Ранее Зеленский заявил, что якобы не желает затягивать конфликт из-за потерь ВСУ на поле боя. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной, однако именно Зеленский не раз отвергал такую возможность.Президент России Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956170078.html
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в мире, украина, россия, словения, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин, нато, россия
В мире, Украина, Россия, Словения, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО, Россия
Зеленский заявил о подготовке "плана прекращения конфликта"

Зеленский заявил о подготовке "плана прекращения конфликта"

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, запретивший переговоры с Россией и отвергший предложения Москвы по урегулированию, заявил, что Украина подготовит план завершения конфликта в этом году.
"Мы подготовим детальный план. <…> Он будет готов в этом году", — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, не указав никаких конкретных деталей. Видео с брифинга опубликовано в его Telegram-канале.
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Зеленский также заявил, что надеется получить "сильный документ" в поддержку Украины на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле.
Ранее Зеленский заявил, что якобы не желает затягивать конфликт из-за потерь ВСУ на поле боя. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Украиной, однако именно Зеленский не раз отвергал такую возможность.
Президент России Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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