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Мелитопольский завод по выпуску турбокомпрессоров расширяет производство - РИА Новости, 28.06.2024
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10:00 28.06.2024
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Мелитопольский завод по выпуску турбокомпрессоров расширяет производство
Мелитопольский завод по выпуску турбокомпрессоров расширяет производство - РИА Новости, 28.06.2024
Мелитопольский завод по выпуску турбокомпрессоров расширяет производство
"Мелитопольский завод Турбокомпрессоров" (ООО, городской округ Мелитополь) запустил проект модернизации производства, и планирует увеличить годовой объем... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:00
2024-06-28T10:00
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. "Мелитопольский завод Турбокомпрессоров" (ООО, городской округ Мелитополь) запустил проект модернизации производства, и планирует увеличить годовой объем выпуска продукции, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Компания уже привлекала льготное лизинговое финансирование в "МСП Лизинг", в дочерней структуре КМСП, на сумму 12 миллионов рублей и приобрела вертикальные обрабатывающие центры. Общий объем инвестиций в проект составит 20,7 миллиона рублей. Новые рабочие места будут открыты для 25 сотрудников."С вводом в строй нового оборудования мы не только увеличим объем выпуска продукции, но и повысим эффективность производства, сократим издержки и улучшим качество изготавливаемой продукции. Важно, что в сложных условиях можно легко воспользоваться мерами господдержки, инвестировать в развитие за счет доступного льготного лизинга", – заявил директор ООО "МЗТК" Виталий Плакун, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что реализация турбокомпрессоров, произведенных предприятием, активно расширяется на вторичном рынке запасных частей. Отечественные производители автомобильной и сельскохозяйственной техники проявляют активный интерес к продукции, достигнуты предварительные договоренности о поставках."Мелитопольский завод турбокомпрессоров" – отечественный производитель турбокомпрессоров для двигателей различного назначения. Продукция поставляется отечественным предприятиям в различных регионах страны и экспортируется в страны ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан и другие страны). Завод является резидентом свободной экономической зоны в Запорожской области."Корпорация МСП оказывает приоритетную поддержку проектам развития бизнеса в новых регионах. Широкий набор финансовых и нефинансовых инструментов института развития позволяет предпринимателям решать задачи любой сложности. Тесная обратная связь с предпринимательским сообществом новых регионов позволяет оперативно реагировать на запросы и проводить донастройку сервисов и продуктов. Для удобства бизнеса новых субъектов все меры развития МСП доступны на специализированной странице Цифровой платформы МСП.РФ", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Лизинговая поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , мелитополь, корпорация мсп, александр исаевич, белоруссия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Мелитополь, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Белоруссия

Мелитопольский завод по выпуску турбокомпрессоров расширяет производство

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудник завода во время работы в цеху
Сотрудник завода во время работы в цеху - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Сотрудник завода во время работы в цеху
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. "Мелитопольский завод Турбокомпрессоров" (ООО, городской округ Мелитополь) запустил проект модернизации производства, и планирует увеличить годовой объем выпуска продукции, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Компания уже привлекала льготное лизинговое финансирование в "МСП Лизинг", в дочерней структуре КМСП, на сумму 12 миллионов рублей и приобрела вертикальные обрабатывающие центры. Общий объем инвестиций в проект составит 20,7 миллиона рублей. Новые рабочие места будут открыты для 25 сотрудников.
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"С вводом в строй нового оборудования мы не только увеличим объем выпуска продукции, но и повысим эффективность производства, сократим издержки и улучшим качество изготавливаемой продукции. Важно, что в сложных условиях можно легко воспользоваться мерами господдержки, инвестировать в развитие за счет доступного льготного лизинга", – заявил директор ООО "МЗТК" Виталий Плакун, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что реализация турбокомпрессоров, произведенных предприятием, активно расширяется на вторичном рынке запасных частей. Отечественные производители автомобильной и сельскохозяйственной техники проявляют активный интерес к продукции, достигнуты предварительные договоренности о поставках.
"Мелитопольский завод турбокомпрессоров" – отечественный производитель турбокомпрессоров для двигателей различного назначения. Продукция поставляется отечественным предприятиям в различных регионах страны и экспортируется в страны ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан и другие страны). Завод является резидентом свободной экономической зоны в Запорожской области.
"Корпорация МСП оказывает приоритетную поддержку проектам развития бизнеса в новых регионах. Широкий набор финансовых и нефинансовых инструментов института развития позволяет предпринимателям решать задачи любой сложности. Тесная обратная связь с предпринимательским сообществом новых регионов позволяет оперативно реагировать на запросы и проводить донастройку сервисов и продуктов. Для удобства бизнеса новых субъектов все меры развития МСП доступны на специализированной странице Цифровой платформы МСП.РФ", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Лизинговая поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент России Владимир Путин.
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