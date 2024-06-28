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Захарова прокомментировала решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию - РИА Новости, 28.06.2024
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20:50 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/zakharova-1956226777.html
Захарова прокомментировала решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию
Захарова прокомментировала решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию - РИА Новости, 28.06.2024
Захарова прокомментировала решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию
Ответные меры России на решение Евросоюза повысить пошлины на импортируемую российскую и белорусскую сельхозпродукцию не заставят себя ждать, заявила... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T20:50
2024-06-28T20:50
экономика
россия
брюссель
белоруссия
мария захарова
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ответные меры России на решение Евросоюза повысить пошлины на импортируемую российскую и белорусскую сельхозпродукцию не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Совет ЕС в конце мая утвердил решение об увеличении ввозных пошлин для сельхозпродукции из России и Белоруссии, оно вступит в силу с 1 июля. Решение касается пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. "Рассматриваем данные действия как де-факто очередные нелегитимные односторонние ограничительные меры ЕС в отношении нашей страны. Форма сути не меняет. Речь идет о проверке механизма антироссийских агросанкций более широкого спектра под видом торгово-политических мер, к тому же в ускоренном режиме, не требующем единогласного одобрения всеми странами-членами ЕС. При этом в Брюсселе бессовестно прикрываются якобы ответом на чаяния европейских фермеров", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства. "Интересно и то, что в понимании Брюсселя "добавленной стоимостью" повышения тарифов на российскую агропродукцию стала возможность направить высвободившейся объемы российского продовольствия в развивающиеся страны. Учитывая, что Брюссель ставил перед собой задачу накормить весь мир именно украинским зерном, а за два года агроэкспорт с территории Украины за пределы ЕС так и не налажен, такой поворот - настоящая насмешка Брюсселя не только над европейскими аграриями, но и теми третьими странами, интересами которых традиционно прикрывается Евросоюз", - отметила она. С тем, как обеспечить продовольственную безопасность своих партнеров из Африки и Азии, Москва разберется и сама, указала Захарова. "Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать", - резюмировала она. Как заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, установка очень высоких тарифов на российское и белорусское зерно приведёт к его значительному снижению на европейском рынке. По его словам, Брюссель намерен рассмотреть дополнительные торговые меры против России, чтобы снизить поступления в российский бюджет. Европейская комиссия 22 марта официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. При этом в Европейской комиссии пояснили, что эти пошлины, хотя и достаточно высокие, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС, не повлияют на экспорт в третьи страны, так как решение не касается транзита продовольствия. В соответствии с предложением, в зависимости от конкретного продукта, новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%. Россия и Белоруссия, согласно предложению, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, "до последнего времени таможенная пошлина для ряда видов импортируемой из РФ продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла 0%". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240628/sanktsii-1955979569.html
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экономика, россия, брюссель, белоруссия, мария захарова, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Россия, Брюссель, Белоруссия, Мария Захарова, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
Захарова прокомментировала решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию

Захарова: ответные меры России на повышение пошлин ЕС не заставят себя ждать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ответные меры России на решение Евросоюза повысить пошлины на импортируемую российскую и белорусскую сельхозпродукцию не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Совет ЕС в конце мая утвердил решение об увеличении ввозных пошлин для сельхозпродукции из России и Белоруссии, оно вступит в силу с 1 июля. Решение касается пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.
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«
"Рассматриваем данные действия как де-факто очередные нелегитимные односторонние ограничительные меры ЕС в отношении нашей страны. Форма сути не меняет. Речь идет о проверке механизма антироссийских агросанкций более широкого спектра под видом торгово-политических мер, к тому же в ускоренном режиме, не требующем единогласного одобрения всеми странами-членами ЕС. При этом в Брюсселе бессовестно прикрываются якобы ответом на чаяния европейских фермеров", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
"Интересно и то, что в понимании Брюсселя "добавленной стоимостью" повышения тарифов на российскую агропродукцию стала возможность направить высвободившейся объемы российского продовольствия в развивающиеся страны. Учитывая, что Брюссель ставил перед собой задачу накормить весь мир именно украинским зерном, а за два года агроэкспорт с территории Украины за пределы ЕС так и не налажен, такой поворот - настоящая насмешка Брюсселя не только над европейскими аграриями, но и теми третьими странами, интересами которых традиционно прикрывается Евросоюз", - отметила она.
С тем, как обеспечить продовольственную безопасность своих партнеров из Африки и Азии, Москва разберется и сама, указала Захарова.
«
"Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать", - резюмировала она.
Как заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, установка очень высоких тарифов на российское и белорусское зерно приведёт к его значительному снижению на европейском рынке. По его словам, Брюссель намерен рассмотреть дополнительные торговые меры против России, чтобы снизить поступления в российский бюджет.
Европейская комиссия 22 марта официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. При этом в Европейской комиссии пояснили, что эти пошлины, хотя и достаточно высокие, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС, не повлияют на экспорт в третьи страны, так как решение не касается транзита продовольствия.
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В соответствии с предложением, в зависимости от конкретного продукта, новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%.
Россия и Белоруссия, согласно предложению, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, "до последнего времени таможенная пошлина для ряда видов импортируемой из РФ продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла 0%".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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