https://ria.ru/20240628/zakharova-1956226777.html

Захарова прокомментировала решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию

Захарова прокомментировала решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию - РИА Новости, 28.06.2024

Захарова прокомментировала решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию

Ответные меры России на решение Евросоюза повысить пошлины на импортируемую российскую и белорусскую сельхозпродукцию не заставят себя ждать, заявила... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T20:50

2024-06-28T20:50

2024-06-28T20:50

экономика

россия

брюссель

белоруссия

мария захарова

валдис домбровскис

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ответные меры России на решение Евросоюза повысить пошлины на импортируемую российскую и белорусскую сельхозпродукцию не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Совет ЕС в конце мая утвердил решение об увеличении ввозных пошлин для сельхозпродукции из России и Белоруссии, оно вступит в силу с 1 июля. Решение касается пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. "Рассматриваем данные действия как де-факто очередные нелегитимные односторонние ограничительные меры ЕС в отношении нашей страны. Форма сути не меняет. Речь идет о проверке механизма антироссийских агросанкций более широкого спектра под видом торгово-политических мер, к тому же в ускоренном режиме, не требующем единогласного одобрения всеми странами-членами ЕС. При этом в Брюсселе бессовестно прикрываются якобы ответом на чаяния европейских фермеров", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства. "Интересно и то, что в понимании Брюсселя "добавленной стоимостью" повышения тарифов на российскую агропродукцию стала возможность направить высвободившейся объемы российского продовольствия в развивающиеся страны. Учитывая, что Брюссель ставил перед собой задачу накормить весь мир именно украинским зерном, а за два года агроэкспорт с территории Украины за пределы ЕС так и не налажен, такой поворот - настоящая насмешка Брюсселя не только над европейскими аграриями, но и теми третьими странами, интересами которых традиционно прикрывается Евросоюз", - отметила она. С тем, как обеспечить продовольственную безопасность своих партнеров из Африки и Азии, Москва разберется и сама, указала Захарова. "Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать", - резюмировала она. Как заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, установка очень высоких тарифов на российское и белорусское зерно приведёт к его значительному снижению на европейском рынке. По его словам, Брюссель намерен рассмотреть дополнительные торговые меры против России, чтобы снизить поступления в российский бюджет. Европейская комиссия 22 марта официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. При этом в Европейской комиссии пояснили, что эти пошлины, хотя и достаточно высокие, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС, не повлияют на экспорт в третьи страны, так как решение не касается транзита продовольствия. В соответствии с предложением, в зависимости от конкретного продукта, новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%. Россия и Белоруссия, согласно предложению, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, "до последнего времени таможенная пошлина для ряда видов импортируемой из РФ продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла 0%". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240628/sanktsii-1955979569.html

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html

https://ria.ru/20240410/vsu-1939047965.html

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экономика, россия, брюссель, белоруссия, мария захарова, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)