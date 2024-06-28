https://ria.ru/20240628/yuan-1956031330.html

Курс юаня в начале торгов вырос на девять копеек

Курс юаня в начале торгов вырос на девять копеек - РИА Новости, 28.06.2024

Курс юаня в начале торгов вырос на девять копеек

Курс рубля в начале последних торгов полугодия снижается к юаню после небольшого роста на самом старте: курс китайской валюты поднимается до 11,62 рубля,... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:09

2024-06-28T10:09

2024-06-28T10:16

московская биржа

экономика

юань

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Курс рубля в начале последних торгов полугодия снижается к юаню после небольшого роста на самом старте: курс китайской валюты поднимается до 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск растет на 9 копеек, до 11,62 рубля. На старте торгов курс юаня снижался на 3 копейки, до 11,50 рубля.

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская биржа, экономика, юань