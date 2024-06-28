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Курс юаня в начале торгов вырос на девять копеек - РИА Новости, 28.06.2024
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10:09 28.06.2024 (обновлено: 10:16 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/yuan-1956031330.html
Курс юаня в начале торгов вырос на девять копеек
Курс юаня в начале торгов вырос на девять копеек - РИА Новости, 28.06.2024
Курс юаня в начале торгов вырос на девять копеек
Курс рубля в начале последних торгов полугодия снижается к юаню после небольшого роста на самом старте: курс китайской валюты поднимается до 11,62 рубля,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:09
2024-06-28T10:16
московская биржа
экономика
юань
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Курс рубля в начале последних торгов полугодия снижается к юаню после небольшого роста на самом старте: курс китайской валюты поднимается до 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск растет на 9 копеек, до 11,62 рубля. На старте торгов курс юаня снижался на 3 копейки, до 11,50 рубля.
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московская биржа, экономика, юань
Московская биржа, Экономика, Юань
Курс юаня в начале торгов вырос на девять копеек

Курс юаня в начале торгов вырос до 11,62 рубля

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкКитайские банкноты
Китайские банкноты - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Китайские банкноты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Курс рубля в начале последних торгов полугодия снижается к юаню после небольшого роста на самом старте: курс китайской валюты поднимается до 11,62 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.06 мск растет на 9 копеек, до 11,62 рубля. На старте торгов курс юаня снижался на 3 копейки, до 11,50 рубля.
 
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