https://ria.ru/20240628/yuan-1955969642.html

Трейдер назвал лучший способ заработать на юане больше, чем на долларе

Трейдер назвал лучший способ заработать на юане больше, чем на долларе - РИА Новости, 28.06.2024

Трейдер назвал лучший способ заработать на юане больше, чем на долларе

Покупать юань с целью заработать или сберечь накопления, а также для заграничных поездок невыгодно. Есть способы получше, рассказал в интервью агентству "Прайм" РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T02:15

2024-06-28T02:15

2024-06-28T02:15

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953907804_0:125:3195:1922_1920x0_80_0_0_b6dd125da291cb376696d5b2ff5e3d6a.jpg

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Покупать юань с целью заработать или сберечь накопления, а также для заграничных поездок невыгодно. Есть способы получше, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.Он напомнил, что курс юаня к рублю снижается на фоне высокой волатильности. Это связано с окончанием налогового периода 28 июня и высоким спросом на фоне санкций США. Ведь юань теперь – единственная торгуемая валюта, доступная физлицам.Однако использовать его в качестве прямой замены доллара и евро не стоит – юаню пока не хватает репутации и многолетней истории. Потратить ее негде, а для поездок за рубеж она не подходит, поскольку ее не везде принимают. Вдобавок можно потерять на конвертации.Лучше зарабатывать на юане, торгуя на бирже. С учетом ослабления к рублю и высокой волатильности вложения в него могут быть выгодны на короткий срок. Есть инструменты – например, краткосрочные депозиты и локальные облигации, которые подходят широкому кругу инвесторов, заключил Силаев.

https://ria.ru/20240622/rubl-1954648813.html

https://ria.ru/20240625/dollar-1955196080.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия