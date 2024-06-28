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Трейдер назвал лучший способ заработать на юане больше, чем на долларе - РИА Новости, 28.06.2024
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02:15 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/yuan-1955969642.html
Трейдер назвал лучший способ заработать на юане больше, чем на долларе
Трейдер назвал лучший способ заработать на юане больше, чем на долларе - РИА Новости, 28.06.2024
Трейдер назвал лучший способ заработать на юане больше, чем на долларе
Покупать юань с целью заработать или сберечь накопления, а также для заграничных поездок невыгодно. Есть способы получше, рассказал в интервью агентству "Прайм" РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T02:15
2024-06-28T02:15
экономика
россия
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Покупать юань с целью заработать или сберечь накопления, а также для заграничных поездок невыгодно. Есть способы получше, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.Он напомнил, что курс юаня к рублю снижается на фоне высокой волатильности. Это связано с окончанием налогового периода 28 июня и высоким спросом на фоне санкций США. Ведь юань теперь – единственная торгуемая валюта, доступная физлицам.Однако использовать его в качестве прямой замены доллара и евро не стоит – юаню пока не хватает репутации и многолетней истории. Потратить ее негде, а для поездок за рубеж она не подходит, поскольку ее не везде принимают. Вдобавок можно потерять на конвертации.Лучше зарабатывать на юане, торгуя на бирже. С учетом ослабления к рублю и высокой волатильности вложения в него могут быть выгодны на короткий срок. Есть инструменты – например, краткосрочные депозиты и локальные облигации, которые подходят широкому кругу инвесторов, заключил Силаев.
https://ria.ru/20240622/rubl-1954648813.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Трейдер назвал лучший способ заработать на юане больше, чем на долларе

Трейдер Силаев: заработать на юане можно, торгуя на бирже

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Покупать юань с целью заработать или сберечь накопления, а также для заграничных поездок невыгодно. Есть способы получше, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.
Он напомнил, что курс юаня к рублю снижается на фоне высокой волатильности. Это связано с окончанием налогового периода 28 июня и высоким спросом на фоне санкций США. Ведь юань теперь – единственная торгуемая валюта, доступная физлицам.
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Однако использовать его в качестве прямой замены доллара и евро не стоит – юаню пока не хватает репутации и многолетней истории. Потратить ее негде, а для поездок за рубеж она не подходит, поскольку ее не везде принимают. Вдобавок можно потерять на конвертации.
Лучше зарабатывать на юане, торгуя на бирже. С учетом ослабления к рублю и высокой волатильности вложения в него могут быть выгодны на короткий срок. Есть инструменты – например, краткосрочные депозиты и локальные облигации, которые подходят широкому кругу инвесторов, заключил Силаев.
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