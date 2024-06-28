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Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 28.06.2024

Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в пятницу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:38

2024-06-28T18:38

2024-06-28T18:38

специальная военная операция на украине

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николаевская область

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской областях. "Сообщают о двух взрывах в Днепропетровске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровск, николаевская область, вооруженные силы рф