https://ria.ru/20240628/vzryvy-1956202840.html
Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 28.06.2024
Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в пятницу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:38
2024-06-28T18:38
2024-06-28T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
николаевская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105422/15/1054221520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c4ee73aba7fb58557f8345ea77112f.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской областях. "Сообщают о двух взрывах в Днепропетровске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровск
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105422/15/1054221520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1cc98e1f934149bfa7bc89a5dd7c34e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске
"Страна": в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы