https://ria.ru/20240628/vypusknoy-1956243656.html
Московский общегородской выпускной начался в парке Горького
Московский общегородской выпускной начался в парке Горького - РИА Новости, 28.06.2024
Московский общегородской выпускной начался в парке Горького
Празднование московского общегородского выпускного стартовало в парке Горького в пятницу, ребята наслаждаются своим последним днем перед взрослой жизнью в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T23:57
2024-06-28T23:57
2024-06-28T23:57
выпускной вечер
москва
парк культуры имени горького
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Празднование московского общегородского выпускного стартовало в парке Горького в пятницу, ребята наслаждаются своим последним днем перед взрослой жизнью в караоке, на спортплощадках, у визажистов и за интеллектуальными играми. По красной дорожке большими и маленькими группами в начале вечера начали прибывать выпускники в компании с родителями и учителями. Они с улыбками приветствуют журналистов и диджея, который под музыку оглашает приход каждой школы. Наряды выпускники выбрали абсолютно разноплановые, кто-то предпочел удобные шорты с футболками, а кто-то заморочился с вечерним платьем и костюмом. От главного входа мальчики и девочки постепенно расходятся по тематическим площадкам, которые разбросаны по всему парку. В какую бы сторону ты не пошел - везде звучит музыка, очереди собираются, чтобы сделать удачный снимок в многочисленных фотозонах. В разных уголках парка выпускников приветствуют артисты на ходулях и ряженые герои в фантастических костюмах. В одной точке дежурит группа визажистов, тут уже есть посетители, кто-то решил сделать в честь праздника макияж прямо на празднике. Рядом расположилась площадка для интеллектуалов, где проходят квизы. Также организаторы установили специальное арт-пространство, где ребята наряду с профессиональными художниками разрисовывают стены. Они оставляют незатейливые надписи вроде "Здесь были Маша и Саша", а некоторые с помощью кисточек, красок и баллончиков создают шедевры. Для музыкантов и в душе певцов стоят специальные караоке-пузыри. Там выпускники исполняют излюбленные композиции так громко, что не спасают даже звуконепроницаемые прозрачные стены. Для спортсменов предусмотрели отдельный уголок. В одном из пространств выпускники играют в волейбол и баскетбол, для этого установили специальные площадки: с песком и сетками - для волейболистов, с твердыни покрытием, кольцами и трибунами - для баскетболистов. Ребят не смущают красивые наряды, здесь собралось огромное количество девочек и мальчиком, которые сражаются за победу. Также по всей территории разбросаны кресла-мешки, дети вместе с родителями отдыхают в них и болтают. Некоторые играют на траве с мячом. На каждом шагу стоят сцены, где музыканты исполняют композиции в разных жанрах. К вечеру большинство ребят собрались перед главной сценой, где идет праздничный концерт.
https://ria.ru/20240628/vypuskniki-1956235452.html
https://ria.ru/20240626/vypusknoy-1955568296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выпускной вечер, москва, парк культуры имени горького, общество
Выпускной вечер, Москва, Парк культуры имени Горького, Общество
Московский общегородской выпускной начался в парке Горького
В парке Горького стартовало празднование городского выпускного московских школ
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Празднование московского общегородского выпускного стартовало в парке Горького в пятницу, ребята наслаждаются своим последним днем перед взрослой жизнью в караоке, на спортплощадках, у визажистов и за интеллектуальными играми.
По красной дорожке большими и маленькими группами в начале вечера начали прибывать выпускники в компании с родителями и учителями. Они с улыбками приветствуют журналистов и диджея, который под музыку оглашает приход каждой школы. Наряды выпускники выбрали абсолютно разноплановые, кто-то предпочел удобные шорты с футболками, а кто-то заморочился с вечерним платьем и костюмом.
От главного входа мальчики и девочки постепенно расходятся по тематическим площадкам, которые разбросаны по всему парку. В какую бы сторону ты не пошел - везде звучит музыка, очереди собираются, чтобы сделать удачный снимок в многочисленных фотозонах.
В разных уголках парка выпускников приветствуют артисты на ходулях и ряженые герои в фантастических костюмах. В одной точке дежурит группа визажистов, тут уже есть посетители, кто-то решил сделать в честь праздника макияж прямо на празднике.
Рядом расположилась площадка для интеллектуалов, где проходят квизы. Также организаторы установили специальное арт-пространство, где ребята наряду с профессиональными художниками разрисовывают стены. Они оставляют незатейливые надписи вроде "Здесь были Маша и Саша", а некоторые с помощью кисточек, красок и баллончиков создают шедевры.
Для музыкантов и в душе певцов стоят специальные караоке-пузыри. Там выпускники исполняют излюбленные композиции так громко, что не спасают даже звуконепроницаемые прозрачные стены.
Для спортсменов предусмотрели отдельный уголок. В одном из пространств выпускники играют в волейбол и баскетбол, для этого установили специальные площадки: с песком и сетками - для волейболистов, с твердыни покрытием, кольцами и трибунами - для баскетболистов. Ребят не смущают красивые наряды, здесь собралось огромное количество девочек и мальчиком, которые сражаются за победу.
Также по всей территории разбросаны кресла-мешки, дети вместе с родителями отдыхают в них и болтают. Некоторые играют на траве с мячом. На каждом шагу стоят сцены, где музыканты исполняют композиции в разных жанрах.
К вечеру большинство ребят собрались перед главной сценой, где идет праздничный концерт.