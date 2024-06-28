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Путин поприветствовал участников выпускного бала в Кремле - РИА Новости, 28.06.2024
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19:52 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/vypusknoy-1956217267.html
Путин поприветствовал участников выпускного бала в Кремле
Путин поприветствовал участников выпускного бала в Кремле - РИА Новости, 28.06.2024
Путин поприветствовал участников выпускного бала в Кремле
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников "Всероссийского выпускного бала – 2024" в Кремле, отметив, что выпускники всегда с теплыми чувствами... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:52
2024-06-28T19:52
общество
россия
владимир путин
московский кремль
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников "Всероссийского выпускного бала – 2024" в Кремле, отметив, что выпускники всегда с теплыми чувствами будут вспоминать родную школу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "От души желаю, чтобы все ваши планы и мечты осуществились, чтобы вы смогли реализовать свои таланты и устремления, добиться успеха и в профессии, и в жизни, принести пользу Отечеству, своему городу и посёлку. Ваш энтузиазм и энергия молодости, целеустремлённость и юношеский задор очень нужны стране. Уверен, сколько бы ни минуло лет, вы всегда с тёплыми чувствами будете вспоминать родную школу, верных товарищей, любимых учителей и наставников, ведь они открыли вам огромный мир знаний, радовались вашим победам, помогали мудрым советом, учили в самых сложных ситуациях оставаться честными и порядочными людьми", - говорится в телеграмме. Президент также подчеркнул, что выпускники вступают в самостоятельную жизнь, стоят на пороге принятия важных решений.
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общество, россия, владимир путин, московский кремль
Общество, Россия, Владимир Путин, Московский Кремль
Путин поприветствовал участников выпускного бала в Кремле

Путин пожелал участникам выпускного бала в Кремле осуществить все планы и мечты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВыпускники российских школ на выпускном балу в Кремле
Выпускники российских школ на выпускном балу в Кремле - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выпускники российских школ на выпускном балу в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников "Всероссийского выпускного бала – 2024" в Кремле, отметив, что выпускники всегда с теплыми чувствами будут вспоминать родную школу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"От души желаю, чтобы все ваши планы и мечты осуществились, чтобы вы смогли реализовать свои таланты и устремления, добиться успеха и в профессии, и в жизни, принести пользу Отечеству, своему городу и посёлку. Ваш энтузиазм и энергия молодости, целеустремлённость и юношеский задор очень нужны стране. Уверен, сколько бы ни минуло лет, вы всегда с тёплыми чувствами будете вспоминать родную школу, верных товарищей, любимых учителей и наставников, ведь они открыли вам огромный мир знаний, радовались вашим победам, помогали мудрым советом, учили в самых сложных ситуациях оставаться честными и порядочными людьми", - говорится в телеграмме.
Президент также подчеркнул, что выпускники вступают в самостоятельную жизнь, стоят на пороге принятия важных решений.
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