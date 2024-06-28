https://ria.ru/20240628/vypusknoy-1956217267.html

Путин поприветствовал участников выпускного бала в Кремле

Путин поприветствовал участников выпускного бала в Кремле - РИА Новости, 28.06.2024

Путин поприветствовал участников выпускного бала в Кремле

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников "Всероссийского выпускного бала – 2024" в Кремле, отметив, что выпускники всегда с теплыми чувствами... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:52

2024-06-28T19:52

2024-06-28T19:52

общество

россия

владимир путин

московский кремль

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников "Всероссийского выпускного бала – 2024" в Кремле, отметив, что выпускники всегда с теплыми чувствами будут вспоминать родную школу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "От души желаю, чтобы все ваши планы и мечты осуществились, чтобы вы смогли реализовать свои таланты и устремления, добиться успеха и в профессии, и в жизни, принести пользу Отечеству, своему городу и посёлку. Ваш энтузиазм и энергия молодости, целеустремлённость и юношеский задор очень нужны стране. Уверен, сколько бы ни минуло лет, вы всегда с тёплыми чувствами будете вспоминать родную школу, верных товарищей, любимых учителей и наставников, ведь они открыли вам огромный мир знаний, радовались вашим победам, помогали мудрым советом, учили в самых сложных ситуациях оставаться честными и порядочными людьми", - говорится в телеграмме. Президент также подчеркнул, что выпускники вступают в самостоятельную жизнь, стоят на пороге принятия важных решений.

https://ria.ru/20240628/vypusknoy_vecher-1955549732.html

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, московский кремль