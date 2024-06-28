https://ria.ru/20240628/vypusknoy-1956002553.html

Собянин поздравил московских школьников с выпускным

Собянин поздравил московских школьников с выпускным - РИА Новости, 28.06.2024

Собянин поздравил московских школьников с выпускным

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил столичных школьников с выпускным и сказал, что Москва гордится ими и всегда готова помочь во всех... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:22

2024-06-28T08:22

2024-06-28T08:22

общество

москва

сергей собянин

выпускной вечер

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил столичных школьников с выпускным и сказал, что Москва гордится ими и всегда готова помочь во всех стремлениях. Он напомнил, что сегодняшний день является особенным для московских выпускников. Первый важный шаг во взрослую жизнь делают больше 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч девятиклассников. "Ребята, от всей души поздравляю! Помните, вам по плечу любые, даже самые смелые планы. Москва гордится вами и всегда готова помочь в ваших стремлениях", - написал Собянин. Он уточнил, что в этом году на Всероссийской олимпиаде школьников столичные одиннадцатиклассники завоевали свыше 550 наград. "Впереди выбор профессии и поступление. Но сегодня праздник - Московский выпускной! Центральной площадкой традиционно станет Парк Горького", - добавил мэр.

https://ria.ru/20240626/vypusknoy-1955568296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, сергей собянин, выпускной вечер