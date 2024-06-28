https://ria.ru/20240628/vypusknoy-1956002553.html
Собянин поздравил московских школьников с выпускным
Собянин поздравил московских школьников с выпускным - РИА Новости, 28.06.2024
Собянин поздравил московских школьников с выпускным
Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил столичных школьников с выпускным и сказал, что Москва гордится ими и всегда готова помочь во всех... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:22
2024-06-28T08:22
2024-06-28T08:22
общество
москва
сергей собянин
выпускной вечер
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил столичных школьников с выпускным и сказал, что Москва гордится ими и всегда готова помочь во всех стремлениях. Он напомнил, что сегодняшний день является особенным для московских выпускников. Первый важный шаг во взрослую жизнь делают больше 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч девятиклассников. "Ребята, от всей души поздравляю! Помните, вам по плечу любые, даже самые смелые планы. Москва гордится вами и всегда готова помочь в ваших стремлениях", - написал Собянин. Он уточнил, что в этом году на Всероссийской олимпиаде школьников столичные одиннадцатиклассники завоевали свыше 550 наград. "Впереди выбор профессии и поступление. Но сегодня праздник - Московский выпускной! Центральной площадкой традиционно станет Парк Горького", - добавил мэр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, выпускной вечер
Общество, Москва, Сергей Собянин, Выпускной вечер
Собянин поздравил московских школьников с выпускным
Мэр Москвы Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы