https://ria.ru/20240628/vypuskniki-1956235452.html

В Петербурге начался праздник выпускников школ "Алые паруса"

В Петербурге начался праздник выпускников школ "Алые паруса" - РИА Новости, 28.06.2024

В Петербурге начался праздник выпускников школ "Алые паруса"

Праздник выпускников школ "Алые паруса" начался на Дворцовой площади в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T22:23

2024-06-28T22:23

2024-06-28T22:24

общество

россия

санкт-петербург

нева (река)

александр беглов

алые паруса (праздник выпускников)

алые паруса — 2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" начался на Дворцовой площади в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. "Салют, выпускники, вечер добрый, наши наследники! Сегодня город и вся Россия приветствует вас на пороге взрослой жизни. Теперь вы все решаете сами", - обратился к собравшимся губернатор города Александр Беглов. В финале его выступления многие выпускники вместе с градоначальником скандировали: "Россия". Концерт на Дворцовой площади предшествует проходу брига "Россия" под алыми парусами вдоль Дворцовой набережной. Шествие судна, которое начнется после полуночи, будет сопровождаться водно-пиротехническим шоу. Ранее Беглов сообщал, что на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге приехали выпускники из 38 субъектов РФ, а также недавние школьники из 16 иностранных государств. По его словам, для выпускников в этом году было выпущено порядка 130 тысяч именных билетов на "Алые паруса". Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.

https://ria.ru/20240628/vypusknoy_vecher-1955549732.html

https://ria.ru/20240627/beglov-1955969287.html

россия

санкт-петербург

нева (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, санкт-петербург, нева (река), александр беглов, алые паруса (праздник выпускников), алые паруса — 2024