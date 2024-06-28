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В Петербурге начался праздник выпускников школ "Алые паруса" - РИА Новости, 28.06.2024
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22:23 28.06.2024 (обновлено: 22:24 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/vypuskniki-1956235452.html
В Петербурге начался праздник выпускников школ "Алые паруса"
В Петербурге начался праздник выпускников школ "Алые паруса" - РИА Новости, 28.06.2024
В Петербурге начался праздник выпускников школ "Алые паруса"
Праздник выпускников школ "Алые паруса" начался на Дворцовой площади в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T22:23
2024-06-28T22:24
общество
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санкт-петербург
нева (река)
александр беглов
алые паруса (праздник выпускников)
алые паруса — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" начался на Дворцовой площади в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. "Салют, выпускники, вечер добрый, наши наследники! Сегодня город и вся Россия приветствует вас на пороге взрослой жизни. Теперь вы все решаете сами", - обратился к собравшимся губернатор города Александр Беглов. В финале его выступления многие выпускники вместе с градоначальником скандировали: "Россия". Концерт на Дворцовой площади предшествует проходу брига "Россия" под алыми парусами вдоль Дворцовой набережной. Шествие судна, которое начнется после полуночи, будет сопровождаться водно-пиротехническим шоу. Ранее Беглов сообщал, что на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге приехали выпускники из 38 субъектов РФ, а также недавние школьники из 16 иностранных государств. По его словам, для выпускников в этом году было выпущено порядка 130 тысяч именных билетов на "Алые паруса". Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
https://ria.ru/20240628/vypusknoy_vecher-1955549732.html
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общество, россия, санкт-петербург, нева (река), александр беглов, алые паруса (праздник выпускников), алые паруса — 2024
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Нева (река), Александр Беглов, Алые паруса (праздник выпускников), Алые паруса — 2024
В Петербурге начался праздник выпускников школ "Алые паруса"

Праздник выпускников "Алые паруса" начался на Дворцовой площади в Петербурге

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБриг "Россия" на празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Бриг Россия на празднике выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Бриг "Россия" на празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" начался на Дворцовой площади в историческом центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
"Салют, выпускники, вечер добрый, наши наследники! Сегодня город и вся Россия приветствует вас на пороге взрослой жизни. Теперь вы все решаете сами", - обратился к собравшимся губернатор города Александр Беглов.
Выпускники школ 2022 года перед началом главного выпускного бала страны Выпускник 2022 в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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Вчера, 01:12
В финале его выступления многие выпускники вместе с градоначальником скандировали: "Россия".
Концерт на Дворцовой площади предшествует проходу брига "Россия" под алыми парусами вдоль Дворцовой набережной. Шествие судна, которое начнется после полуночи, будет сопровождаться водно-пиротехническим шоу.
Ранее Беглов сообщал, что на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге приехали выпускники из 38 субъектов РФ, а также недавние школьники из 16 иностранных государств. По его словам, для выпускников в этом году было выпущено порядка 130 тысяч именных билетов на "Алые паруса".
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". Ленинградские школьники 27 июня 1968 года впервые увидели на Неве судно под алыми парусами, ставшее впоследствии эмблемой праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет.
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Выпускники из 38 российских регионов приехали на "Алые паруса" в Петербурге
27 июня, 23:48
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургНева (река)Александр БегловАлые паруса (праздник выпускников)Алые паруса — 2024
 
 
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