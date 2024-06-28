https://ria.ru/20240628/vybory-1956242939.html

В Иране завершилось голосование на выборах президента

В Иране завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 28.06.2024

В Иране завершилось голосование на выборах президента

В Иране завершен прием голосов на избирательных участках, организованных в рамках проведения внеочередных президентских выборов, которые были назначены после... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T23:43

2024-06-28T23:43

2024-06-28T23:49

иран

в мире

саид джалили

мохаммад мохбер

махмуд ахмадинежад

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ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. В Иране завершен прием голосов на избирательных участках, организованных в рамках проведения внеочередных президентских выборов, которые были назначены после гибели в мае в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, передает телеканал агентства SNN."Процесс голосования на 14-х президентских выборах завершен на всех избирательных участках с наступлением полуночи - после 16 часов (работы избирательных участков - ред.), и во всех округах начался процесс подсчета голосов", - говорится в сообщении агентства.После гибели экс-президента Эбрахима Раиси 19 мая при крушении вертолета на северо-западе Ирана, власти республики, следуя конституции, объявили о проведении новых президентских выборов. Согласно статье 131 конституции, они должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Эту должность занял вице-президент Мохаммад Мохбер.Президентские выборы в Иране прошли в пятницу, 28 июня, избирательные участки были открыты с 08.00 мск. Голосование на избирательных участках было продлено до полуночи (23.30 мск).Главными кандидатами в борьбе за президентское кресло первоначально стали шесть человек: экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013) клерик Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр иранской столицы Алиреза Закани, экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, а также глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.Однако Газизаде-Хашеми и Закани сняли свои кандидатуры за день до выборов в пользу спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности Саида Джалили.Президент в Иране является вторым по значимости политиком в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности президента входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью. От нового президента будет зависеть общая направленность внешней политики Ирана.

https://ria.ru/20240628/iran-1955545252.html

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иран

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, в мире, саид джалили, мохаммад мохбер, махмуд ахмадинежад