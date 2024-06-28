https://ria.ru/20240628/vvp-1956193969.html

Рост ВВП России в первом полугодии составит около 5%, сообщил Путин

Рост ВВП России в первом полугодии составит около 5%, сообщил Путин - РИА Новости, 28.06.2024

Рост ВВП России в первом полугодии составит около 5%, сообщил Путин

Рост ВВП России в первом полугодии составит около пяти процентов, сообщил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:05

2024-06-28T18:05

2024-06-28T20:43

экономика

россия

владимир путин

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн — РИА Новости. Рост ВВП России в первом полугодии составит около пяти процентов, сообщил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС."Тот результат, который мы сейчас демонстрируем, — по прошлому году 3,6% роста, за первое полугодие этого года свыше пяти будет. Ну первый квартал был 5,4, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе пяти процентов будет рост ВВП страны", — отметил он.В мае Росстат сообщил, что рост валового внутреннего продукта страны в первом квартале ускорился до 5,4 процента в годовом выражении с 4,9 процента в четвертом квартале 2023-го. Предварительные данные ведомства полностью совпали с ранее озвученной оценкой Минэкономразвития. В этом году, по прогнозам министерства, ВВП вырастет на 2,8 процента. Центробанк, в свою очередь, ожидает, что этот показатель будет в диапазоне 2,5-3,5 процента (прежняя оценка — один-два процента).В конце мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7 процента) и Германию (3,4 процента). В 2022-2023 годах ситуация осталась прежней, подсчитало РИА Новости.

https://ria.ru/20240613/klyuchevaya_stavka-1952463604.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин