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Рост ВВП России в первом полугодии составит около 5%, сообщил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
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18:05 28.06.2024 (обновлено: 20:43 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/vvp-1956193969.html
Рост ВВП России в первом полугодии составит около 5%, сообщил Путин
Рост ВВП России в первом полугодии составит около 5%, сообщил Путин - РИА Новости, 28.06.2024
Рост ВВП России в первом полугодии составит около 5%, сообщил Путин
Рост ВВП России в первом полугодии составит около пяти процентов, сообщил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:05
2024-06-28T20:43
экономика
россия
владимир путин
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн — РИА Новости. Рост ВВП России в первом полугодии составит около пяти процентов, сообщил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.&quot;Тот результат, который мы сейчас демонстрируем, — по прошлому году 3,6% роста, за первое полугодие этого года свыше пяти будет. Ну первый квартал был 5,4, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе пяти процентов будет рост ВВП страны&quot;, — отметил он.В мае Росстат сообщил, что рост валового внутреннего продукта страны в первом квартале ускорился до 5,4 процента в годовом выражении с 4,9 процента в четвертом квартале 2023-го. Предварительные данные ведомства полностью совпали с ранее озвученной оценкой Минэкономразвития. В этом году, по прогнозам министерства, ВВП вырастет на 2,8 процента. Центробанк, в свою очередь, ожидает, что этот показатель будет в диапазоне 2,5-3,5 процента (прежняя оценка — один-два процента).В конце мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7 процента) и Германию (3,4 процента). В 2022-2023 годах ситуация осталась прежней, подсчитало РИА Новости.
https://ria.ru/20240613/klyuchevaya_stavka-1952463604.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Рост ВВП России в первом полугодии составит около 5%, сообщил Путин

Путин заявил, что рост ВВП РФ в первом полугодии составит около пяти процентов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн — РИА Новости. Рост ВВП России в первом полугодии составит около пяти процентов, сообщил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
«

"Тот результат, который мы сейчас демонстрируем, — по прошлому году 3,6% роста, за первое полугодие этого года свыше пяти будет. Ну первый квартал был 5,4, по-моему, посмотрим, что будет по полугодию. Но тоже где-то в районе пяти процентов будет рост ВВП страны", — отметил он.

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В мае Росстат сообщил, что рост валового внутреннего продукта страны в первом квартале ускорился до 5,4 процента в годовом выражении с 4,9 процента в четвертом квартале 2023-го. Предварительные данные ведомства полностью совпали с ранее озвученной оценкой Минэкономразвития. В этом году, по прогнозам министерства, ВВП вырастет на 2,8 процента.
Центробанк, в свою очередь, ожидает, что этот показатель будет в диапазоне 2,5-3,5 процента (прежняя оценка — один-два процента).

ВВП (валовой внутренний продукт) — общая денежная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных и проданных страной за конкретный период времени.

В конце мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8 процента от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7 процента) и Германию (3,4 процента). В 2022-2023 годах ситуация осталась прежней, подсчитало РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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