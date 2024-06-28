https://ria.ru/20240628/vtb-1956030923.html

В ВТБ оценили ситуацию с торговлей юанем после санкций

В ВТБ оценили ситуацию с торговлей юанем после санкций - РИА Новости, 28.06.2024

В ВТБ оценили ситуацию с торговлей юанем после санкций

С торговлей юанем в России все будет хорошо, однако после санкций на Мосбиржу будет какой-то период адаптации, в котором могут наблюдаться рыночные колебания... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:05

2024-06-28T10:05

2024-06-28T10:05

экономика

россия

московская биржа

министерство финансов сша

национальный клиринговый центр (нкц)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. С торговлей юанем в России все будет хорошо, однако после санкций на Мосбиржу будет какой-то период адаптации, в котором могут наблюдаться рыночные колебания валюты, сказал на конференц-колле журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "С торговлей юанем в России все будет хорошо. Никаких принципиальных изменений не произошло, мы понимаем, что санкционирование Мосбиржи будет иметь какой-то период адаптации, который может выражаться, в том числе, и в каких-то рыночных флуктуациях. Соответственно, теперь в силу санкционного статуса Мосбиржи должно быть найдено какое-то другое решение", - сказал Пьянов. "Наверняка вы спросите про новые санкции 12 июня. Это не только, напомню, санкционирование Мосбиржи и НКЦ, но и два важных момента – это поименование в санкционных списках всех филиалов, точнее, банков, представительств ранее санкционированых банков России. И очень важно - на странице "часто задаваемых вопросов" OFAC впервые появился ответ на вопрос: "А возможны ли вторичные санкции за операции в национальных валютах?", ответ "да, возможно", - напомнил он. То есть национальные валюты не защищают контрагентов от вторичных санкций, это публичная информация, добавил Пьянов. "Соответственно, новые санкции осложняют международное сотрудничество в области трансграничных платежей, которое существовало и адаптировалось до 12 июня. Поэтому мы все сейчас как банковская система находимся снова в режиме адаптации к новым реалиям. Моя персональная оценка, что это еще один шаг к закату западного мира, к закату… старой системы (экспортно-ориентированной российской экономики – ред.), базирующейся на расчетах на основе банковских коррсчетов. Что придет взамен и с какой скоростью придет взамен, мы посмотрим", - сказал он. Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.

https://ria.ru/20240613/kursy-1952639265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, московская биржа, министерство финансов сша, национальный клиринговый центр (нкц)