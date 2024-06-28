Двух украинских экс-командующих хотят быстро списать, заявили в Раде
Безуглая: генералов ВСУ Содоля и Галушкина хотят признать непригодными к службе
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая утверждает, что экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля и экс-командующего группировкой "Харьков" Юрия Галушкина поместили в военный госпиталь, чтобы признать обоих непригодными к службе.
Владимир Зеленский в понедельник заявил, что увольняет командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля и назначает на его место бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.
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"Круговая генеральская порука: по моей информации, командующий медицинских сил генерал Казмирчук устроил генералов Содоля и Галушкина, друга Содоля, который провалил подготовку Харьковской области… в одну палату в военном госпитале в Днепропетровске, чтобы быстро списать их по состоянию здоровья", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Как уточняет Безуглая, в госпиталь Содоля и Галушкина устроили с разрешения главкома ВСУ Александра Сырского.
В мае власти Украины сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков", отвечающей за оборону на слобожанском направлении, вместо Юрия Галушкина на этот пост был назначен Михаил Драпатый.
Как сообщало ранее украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники, бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного признали непригодным к военной службе перед тем, как он получил должность посла в Великобритании.