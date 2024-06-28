Рейтинг@Mail.ru
Двух украинских экс-командующих хотят быстро списать, заявили в Раде - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:16 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/vsu-1956210180.html
Двух украинских экс-командующих хотят быстро списать, заявили в Раде
Двух украинских экс-командующих хотят быстро списать, заявили в Раде - РИА Новости, 28.06.2024
Двух украинских экс-командующих хотят быстро списать, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая утверждает, что экс-командующего объединенными... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:16
2024-06-28T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая утверждает, что экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля и экс-командующего группировкой "Харьков" Юрия Галушкина поместили в военный госпиталь, чтобы признать обоих непригодными к службе. Владимир Зеленский в понедельник заявил, что увольняет командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля и назначает на его место бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году. "Круговая генеральская порука: по моей информации, командующий медицинских сил генерал Казмирчук устроил генералов Содоля и Галушкина, друга Содоля, который провалил подготовку Харьковской области… в одну палату в военном госпитале в Днепропетровске, чтобы быстро списать их по состоянию здоровья", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Как уточняет Безуглая, в госпиталь Содоля и Галушкина устроили с разрешения главкома ВСУ Александра Сырского. В мае власти Украины сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков", отвечающей за оборону на слобожанском направлении, вместо Юрия Галушкина на этот пост был назначен Михаил Драпатый. Как сообщало ранее украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники, бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного признали непригодным к военной службе перед тем, как он получил должность посла в Великобритании.
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955077781.html
https://ria.ru/20240626/komanduyuschiy-1955471098.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f61b0c4a42f2c2cdc304cd36a1aba5ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украина
Двух украинских экс-командующих хотят быстро списать, заявили в Раде

Безуглая: генералов ВСУ Содоля и Галушкина хотят признать непригодными к службе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая утверждает, что экс-командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля и экс-командующего группировкой "Харьков" Юрия Галушкина поместили в военный госпиталь, чтобы признать обоих непригодными к службе.
Владимир Зеленский в понедельник заявил, что увольняет командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля и назначает на его место бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Боевик "Азова"* обвинил генерала ВСУ в некомпетентности
24 июня, 15:11
"Круговая генеральская порука: по моей информации, командующий медицинских сил генерал Казмирчук устроил генералов Содоля и Галушкина, друга Содоля, который провалил подготовку Харьковской области… в одну палату в военном госпитале в Днепропетровске, чтобы быстро списать их по состоянию здоровья", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Как уточняет Безуглая, в госпиталь Содоля и Галушкина устроили с разрешения главкома ВСУ Александра Сырского.
В мае власти Украины сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков", отвечающей за оборону на слобожанском направлении, вместо Юрия Галушкина на этот пост был назначен Михаил Драпатый.
Как сообщало ранее украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники, бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного признали непригодным к военной службе перед тем, как он получил должность посла в Великобритании.
Андрей Гнатов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Рогов рассказал, как новый командующий ВСУ бежал из Мариуполя
26 июня, 02:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала