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Ле Пен выступила за обучение французами ВСУ только за пределами Украины - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/vsu-1956056305.html
Ле Пен выступила за обучение французами ВСУ только за пределами Украины
Ле Пен выступила за обучение французами ВСУ только за пределами Украины - РИА Новости, 28.06.2024
Ле Пен выступила за обучение французами ВСУ только за пределами Украины
Правая партия "Национальное объединение" в случае назначения ее лидера Жордана Барделла главой кабмина продолжит обучение украинских военных, но не на... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T11:48
2024-06-28T11:48
специальная военная операция на украине
украина
франция
марин ле пен
в мире
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. Правая партия "Национальное объединение" в случае назначения ее лидера Жордана Барделла главой кабмина продолжит обучение украинских военных, но не на территории Украины, заявила президент ее фракции в парламенте Марин Ле Пен. "Я думаю, что Жордан Барделла был предельно ясен на этот счет. Мы поддерживаем Украину и готовы оказать ей необходимую помощь, но есть два ограничения, и (Владимир) Зеленский о них знает, потому что мы всегда о них заявляли. Это поставки дальнобойных вооружений, которые могут поражать территорию РФ и сделать Францию соучастницей, и отправка войск на Украину", - заявила она в эфире радиостанции Europe 1. По ее словам, в случае прихода партии к власти обучение украинских военных продолжится на территории ЕС. "Это не означает, что Барделла не желает продолжать обучение украинских военных, но не на территории Украины – в Польше, как это сейчас происходит, или во Франции, как мы это уже делали. Мы обучили 10 тысяч военных во Франции с момента начал конфликта", - добавила она. Накануне Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не сможет отправить войска на Украину, если лидер партии "Национальное объединение" (RN) Жордан Барделла станет премьер-министром страны, так как такие решения принимаются министром обороны. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html
https://ria.ru/20240608/france-1951495516.html
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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украина, франция, марин ле пен, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Марин Ле Пен, В мире, Вооруженные силы Украины
Ле Пен выступила за обучение французами ВСУ только за пределами Украины

Ле Пен: "Национальное объединение" поддерживает обучение ВСУ, но в Евросоюзе

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 июн – РИА Новости. Правая партия "Национальное объединение" в случае назначения ее лидера Жордана Барделла главой кабмина продолжит обучение украинских военных, но не на территории Украины, заявила президент ее фракции в парламенте Марин Ле Пен.
"Я думаю, что Жордан Барделла был предельно ясен на этот счет. Мы поддерживаем Украину и готовы оказать ей необходимую помощь, но есть два ограничения, и (Владимир) Зеленский о них знает, потому что мы всегда о них заявляли. Это поставки дальнобойных вооружений, которые могут поражать территорию РФ и сделать Францию соучастницей, и отправка войск на Украину", - заявила она в эфире радиостанции Europe 1.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Победа Ле Пен тоже ведет Францию в тупик
26 июня, 08:00
По ее словам, в случае прихода партии к власти обучение украинских военных продолжится на территории ЕС. "Это не означает, что Барделла не желает продолжать обучение украинских военных, но не на территории Украины – в Польше, как это сейчас происходит, или во Франции, как мы это уже делали. Мы обучили 10 тысяч военных во Франции с момента начал конфликта", - добавила она.
Накануне Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не сможет отправить войска на Украину, если лидер партии "Национальное объединение" (RN) Жордан Барделла станет премьер-министром страны, так как такие решения принимаются министром обороны.
Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
На войне как на войне — и Франции придется к этому привыкнуть
8 июня, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФранцияМарин Ле ПенВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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