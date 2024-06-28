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ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:18 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/vsu-1955971243.html
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.06.2024
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T00:18
2024-06-28T00:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пятнадцать обстрелов - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении, один обстрел на великоновоселковском направлении", - сообщает представительство. Согласно представительству, поступили сведения о ранении одного гражданского лица. В предыдущие сутки было зафиксировано 46 обстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки выпустили 65 боеприпасов по территории ДНР

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия обстрела в ДНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пятнадцать обстрелов - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении, один обстрел на великоновоселковском направлении", - сообщает представительство.
Согласно представительству, поступили сведения о ранении одного гражданского лица.
В предыдущие сутки было зафиксировано 46 обстрелов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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