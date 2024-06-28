https://ria.ru/20240628/vsu-1955971243.html
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.06.2024
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T00:18
2024-06-28T00:18
2024-06-28T00:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951955854_0:450:961:991_1920x0_80_0_0_27c4e4e52268c55339103dd25324ba85.jpg
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пятнадцать обстрелов - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении, один обстрел на великоновоселковском направлении", - сообщает представительство. Согласно представительству, поступили сведения о ранении одного гражданского лица. В предыдущие сутки было зафиксировано 46 обстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951955854_0:193:961:914_1920x0_80_0_0_5e30e5a350123b998a25562ecd91185b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки выпустили 65 боеприпасов по территории ДНР