https://ria.ru/20240628/vsu-1955971243.html

ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 28.06.2024

ВСУ за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T00:18

2024-06-28T00:18

2024-06-28T00:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 65 боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Пятнадцать обстрелов - на донецком направлении. Девять обстрелов - на горловском направлении, один обстрел на великоновоселковском направлении", - сообщает представительство. Согласно представительству, поступили сведения о ранении одного гражданского лица. В предыдущие сутки было зафиксировано 46 обстрелов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия