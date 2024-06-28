https://ria.ru/20240628/vstrecha-1956179002.html
Путин на встрече с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС. Трансляция
Путин на встрече с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС. Трансляция - РИА Новости, 28.06.2024
Путин на встрече с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС. Трансляция
Путин встречается с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:47
2024-06-28T17:47
2024-06-28T17:52
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956195705_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9c170f7a7c127a4e812c388e499f6e6.jpg
Путин встречается с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956195705_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4e35971777939db9f859546c2565f64.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на встрече с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС. Трансляция
Путин встречается с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС.
2024-06-28T17:47
true
PT53M43S
Путин встречается с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС.