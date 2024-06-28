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Путин на встрече с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС. Трансляция - РИА Новости, 28.06.2024
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17:47 28.06.2024 (обновлено: 17:52 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/vstrecha-1956179002.html
Путин на встрече с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС. Трансляция
Путин на встрече с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС. Трансляция - РИА Новости, 28.06.2024
Путин на встрече с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС. Трансляция
Путин встречается с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:47
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россия
владимир путин
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Путин встречается с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС.
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Путин на встрече с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на встрече с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС. Трансляция
Путин встречается с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС.
2024-06-28T17:47
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Путин на встрече с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС. Трансляция

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Путин встречается с выпускниками Высшей Школы Управления РАНХиГС.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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