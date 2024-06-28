Россия и Ближний Восток близки не только по духу, заявил эксперт
Академик РАН Наумкин: Россия и Ближний Восток имеют взаимовыгодный интерес
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Государства Ближнего Востока и Россия близки не только по духу, они имеют взаимный экономический интерес, заявил РИА Новости академик РАН, лауреат Государственной премии РФ, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
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"Когда мы говорим об экономике, главное не столько близость по духу, которая есть у России со странами Ближнего Востока, сколько взаимовыгодный интерес", - сказал он. И такой интерес, по его словам, "у России со странами Ближнего Востока есть".
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В качестве примера он привел Турцию, "которая, невзирая на санкции, угрозы Запада, ведет с Россией дела".
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"На днях Анкара заявила даже о желании вступить в БРИКС, а ведь это - страна НАТО. Такое поведение Турции объясняется тем, что за последние два года она очень сблизилась с Россией экономически, а экономика прагматична", - подчеркнул собеседник агентства.
Из такого же прагматизма в поиске торгово-экономических партнеров, добавил он, исходит сейчас и Москва. "России сегодня интересен любой надежный партнер, который готов с ней сотрудничать, развивать торговлю, осуществлять инвестиционные проекты, приносящие выгоду всем сторонам", - заключил Наумкин.
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