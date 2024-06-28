https://ria.ru/20240628/voennye-1956227960.html

В Пентагоне признали, что Байден солгал на дебатах

В Пентагоне признали, что Байден солгал на дебатах - РИА Новости, 28.06.2024

В Пентагоне признали, что Байден солгал на дебатах

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх с третьей попытки признала, что президент США Джо Байден солгал, назвав себя первым лидером... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T20:58

2024-06-28T20:58

2024-06-28T21:03

в мире

сша

афганистан

ближний восток

джо байден

дональд трамп

министерство обороны сша

предвыборные дебаты трампа и байдена

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июн – РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх с третьей попытки признала, что президент США Джо Байден солгал, назвав себя первым лидером Штатов, при котором американские военные не погибали за пределами родины. Байден ранее в ходе дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом сделал ложное заявление, назвав себя президентом США, при котором американские войска не гибнут за пределами своей страны. В действительности же за время президентства Байдена американские военнослужащие гибли как во время вывода войск США из Афганистана, так и в результате нападений на военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. "Чтобы узнать больше о комментариях президента и самих дебатах, я бы порекомендовала вам обратиться в Белый дом... Я видела, как он выражал огромное сострадание и соболезнования семьям, которые пострадали", – парировала Сингх соответствующий вопрос о том, как Пентагон может прокомментировать заявление Байдена. На последующий вопрос журналиста о том, был ли комментарий Байдена недостоверным, представительница минобороны вновь ушла от прямого ответа: "Я думаю, вы и другие сообщали о некоторых смертях военнослужащих... И вы также видели, как президент выражал свои глубочайшие соболезнования этим семьям (погибших – ред.)". На третий вопрос на эту же тему Сингх вновь ответила уклончиво: "Как вы (представители СМИ – ред.) сообщали, безусловно, за время правления этой администрации погибали военнослужащие".

https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html

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Подборка моментов из первого раунда дебатов Байдена и Трампа Байдену на втором раунде дебатов, если до него все-таки дойдет, несложно будет выступить лучше, чем накануне. Собрали подборку моментов из первого раунда, в связи с которыми говорят о провале действующего президента США. 2024-06-28T20:58 true PT2M34S

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в мире, сша, афганистан, ближний восток, джо байден, дональд трамп, министерство обороны сша, предвыборные дебаты трампа и байдена