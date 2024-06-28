https://ria.ru/20240628/voditel-1956167150.html

Глава СК требует наказать водителя маршрутки, протащившей девочку по дороге

Глава СК требует наказать водителя маршрутки, протащившей девочку по дороге - РИА Новости, 28.06.2024

Глава СК требует наказать водителя маршрутки, протащившей девочку по дороге

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту небезопасного оказания транспортных услуг в Саратове после того, как водитель... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:46

2024-06-28T16:46

2024-06-28T16:46

происшествия

россия

саратов

саратовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

сход пассажирского поезда с рельс в коми

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869943195_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_c03ada619800ed28aab5f536bc474854.jpg

САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту небезопасного оказания транспортных услуг в Саратове после того, как водитель маршрутки зажал дверьми руку 14-летней девочки и протащил ее по асфальту, сообщил Информационный центр ведомства в Telegram-канале. "Поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиями безопасности, в Саратове. 11 июня текущего года водитель маршрутного автобуса на остановке общественного транспорта, не убедившись, что все пассажиры зашли в салон, начал движение, зажав дверьми руку 14-летней девочке. В результате она получила телесные повреждения, ей потребовалась медицинская помощь... Начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Саратовской области Дмитрию Александровичу Костину возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении. Как сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, местный житель сообщил в полицию о том, что 11 июня в 19.38 (18.38 мск) в маршрутке его дочь 2009 года рождения получила травмы. Госавтоинспекция возбудила административное расследование и начала проверку. Прокуратура области в Telegram-канале уточнила, что инцидент произошел в микроавтобусе, следовавшем по маршруту 41. "По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры реагирования, в том числе гражданско-правового характера", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240628/arest-1956082095.html

россия

саратов

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, саратов, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельс в коми