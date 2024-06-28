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Глава СК требует наказать водителя маршрутки, протащившей девочку по дороге - РИА Новости, 28.06.2024
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16:46 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/voditel-1956167150.html
Глава СК требует наказать водителя маршрутки, протащившей девочку по дороге
Глава СК требует наказать водителя маршрутки, протащившей девочку по дороге - РИА Новости, 28.06.2024
Глава СК требует наказать водителя маршрутки, протащившей девочку по дороге
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту небезопасного оказания транспортных услуг в Саратове после того, как водитель... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:46
2024-06-28T16:46
происшествия
россия
саратов
саратовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту небезопасного оказания транспортных услуг в Саратове после того, как водитель маршрутки зажал дверьми руку 14-летней девочки и протащил ее по асфальту, сообщил Информационный центр ведомства в Telegram-канале. "Поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиями безопасности, в Саратове. 11 июня текущего года водитель маршрутного автобуса на остановке общественного транспорта, не убедившись, что все пассажиры зашли в салон, начал движение, зажав дверьми руку 14-летней девочке. В результате она получила телесные повреждения, ей потребовалась медицинская помощь... Начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Саратовской области Дмитрию Александровичу Костину возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении. Как сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, местный житель сообщил в полицию о том, что 11 июня в 19.38 (18.38 мск) в маршрутке его дочь 2009 года рождения получила травмы. Госавтоинспекция возбудила административное расследование и начала проверку. Прокуратура области в Telegram-канале уточнила, что инцидент произошел в микроавтобусе, следовавшем по маршруту 41. "По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры реагирования, в том числе гражданско-правового характера", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, саратов, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Глава СК требует наказать водителя маршрутки, протащившей девочку по дороге

Бастрыкин требует наказать водителя маршрутки, протащившей девочку по дороге

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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САРАТОВ, 28 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту небезопасного оказания транспортных услуг в Саратове после того, как водитель маршрутки зажал дверьми руку 14-летней девочки и протащил ее по асфальту, сообщил Информационный центр ведомства в Telegram-канале.
«
"Поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств оказания транспортных услуг, не отвечающих требованиями безопасности, в Саратове. 11 июня текущего года водитель маршрутного автобуса на остановке общественного транспорта, не убедившись, что все пассажиры зашли в салон, начал движение, зажав дверьми руку 14-летней девочке. В результате она получила телесные повреждения, ей потребовалась медицинская помощь... Начата процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУСК России по Саратовской области Дмитрию Александровичу Костину возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.
Как сообщили журналистам в пресс-службе городского отдела ГИБДД, местный житель сообщил в полицию о том, что 11 июня в 19.38 (18.38 мск) в маршрутке его дочь 2009 года рождения получила травмы. Госавтоинспекция возбудила административное расследование и начала проверку.
Прокуратура области в Telegram-канале уточнила, что инцидент произошел в микроавтобусе, следовавшем по маршруту 41. "По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры реагирования, в том числе гражданско-правового характера", - говорится в сообщении.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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ПроисшествияРоссияСаратовСаратовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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