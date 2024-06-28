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ВЭБ.РФ: решение суда ЕС нарушает базовые принципы европейского правосудия - РИА Новости, 28.06.2024
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16:31 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/vebrf-1956155390.html
ВЭБ.РФ: решение суда ЕС нарушает базовые принципы европейского правосудия
ВЭБ.РФ: решение суда ЕС нарушает базовые принципы европейского правосудия - РИА Новости, 28.06.2024
ВЭБ.РФ: решение суда ЕС нарушает базовые принципы европейского правосудия
Решение Суда Евросоюза общей юрисдикции, отклонившего апелляцию ВЭБ.РФ о снятии санкций, нарушает все базовые принципы европейского правосудия, указал в пятницу РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:31
2024-06-28T16:31
россия
михаил демин
евросоюз
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Решение Суда Евросоюза общей юрисдикции, отклонившего апелляцию ВЭБ.РФ о снятии санкций, нарушает все базовые принципы европейского правосудия, указал в пятницу на Петербургском международном юридическом форуме главный управляющий директор блока международных проектов и зарубежных представительств госкорпорации развития Михаил Демин. Санкции против ВЭБ.РФ были введены в феврале 2022 года Минфином США и Евросоюзом. Вскоре после этого госкорпорация оспорила санкции в Суде Евросоюза в Люксембурге, однако 12 июня суд отклонил иск института развития. Как сообщалось, госкорпорация оспорила введенные против нее ограничительные меры, указав, что при принятии решения ЕС были допущены "явные ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения", не выполнены обязательства по указанию причин решения, нарушено право на эффективную судебную защиту, принципы соразмерности и равного обращения. В связи с этим ВЭБ.РФ требовала аннулировать решение о санкциях, а также обязать Совет ЕС оплатить понесенные компанией расходы в связи с судебным процессом. "Наша задача в том, чтобы доказать, что на акты, которые они (ЕС — ред.) принимают, нельзя смотреть безучастно. Имеют место неправильная оценка фактов, нарушение принципов пропорциональности, равного отношения, недискриминации, права на справедливый суд. На наших глазах происходит правовая эвтаназия. То есть нарушаются все базовые принципы, лежащие в основе их системы правосудия", — привели в госкорпорации слова Демина. Он добавил, что ВЭБ.РФ создавался как институт развития для модернизации российской экономики. Помимо поддержки промышленности, инфраструктуры и экспортных возможностей бизнеса, госкорпорация также занимается развитием городов. Сейчас в муниципалитетах реализуются 135 проектов с объемом инвестиций более 1,8 триллиона рублей. В городах строятся школы, обновляется общественный электротранспорт, системы водоснабжения и освещения, появляются новые аэропорты, уточнил Демин.
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россия, михаил демин, евросоюз, вэб.рф (вэб)
Россия, Михаил Демин, Евросоюз, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

ВЭБ.РФ: решение суда ЕС нарушает базовые принципы европейского правосудия

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЗдание суда Европейского союза в Люксембурге
Здание суда Европейского союза в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Здание суда Европейского союза в Люксембурге
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Решение Суда Евросоюза общей юрисдикции, отклонившего апелляцию ВЭБ.РФ о снятии санкций, нарушает все базовые принципы европейского правосудия, указал в пятницу на Петербургском международном юридическом форуме главный управляющий директор блока международных проектов и зарубежных представительств госкорпорации развития Михаил Демин.
Санкции против ВЭБ.РФ были введены в феврале 2022 года Минфином США и Евросоюзом. Вскоре после этого госкорпорация оспорила санкции в Суде Евросоюза в Люксембурге, однако 12 июня суд отклонил иск института развития.
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Как сообщалось, госкорпорация оспорила введенные против нее ограничительные меры, указав, что при принятии решения ЕС были допущены "явные ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения", не выполнены обязательства по указанию причин решения, нарушено право на эффективную судебную защиту, принципы соразмерности и равного обращения. В связи с этим ВЭБ.РФ требовала аннулировать решение о санкциях, а также обязать Совет ЕС оплатить понесенные компанией расходы в связи с судебным процессом.
"Наша задача в том, чтобы доказать, что на акты, которые они (ЕС — ред.) принимают, нельзя смотреть безучастно. Имеют место неправильная оценка фактов, нарушение принципов пропорциональности, равного отношения, недискриминации, права на справедливый суд. На наших глазах происходит правовая эвтаназия. То есть нарушаются все базовые принципы, лежащие в основе их системы правосудия", — привели в госкорпорации слова Демина.
Он добавил, что ВЭБ.РФ создавался как институт развития для модернизации российской экономики. Помимо поддержки промышленности, инфраструктуры и экспортных возможностей бизнеса, госкорпорация также занимается развитием городов. Сейчас в муниципалитетах реализуются 135 проектов с объемом инвестиций более 1,8 триллиона рублей. В городах строятся школы, обновляется общественный электротранспорт, системы водоснабжения и освещения, появляются новые аэропорты, уточнил Демин.
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