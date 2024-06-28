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Устав компании: советы специалистов - РИА Новости, 28.06.2024
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12:54 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/ustav-1937577339.html
Устав компании: советы специалистов
Устав компании: советы специалистов - РИА Новости, 28.06.2024
Устав компании: советы специалистов
РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:54
2024-06-28T12:54
твой бизнес
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
корпорация мсп
вопрос решен
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ВОПРОС:Собираюсь зарегистрировать ООО. Что должно содержаться в уставе такого юридического лица? Есть ли какие-то типовые формы или в каждом случае нужно составлять документ индивидуально?ОТВЕТ:О том, как правильно составить устав юридического лица, на примере ООО объясняют специалисты Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП)."Устав — это учредительный документ компании, где определены порядок и виды ее деятельности, а также порядок взаимодействия ее участников. Без устава нельзя зарегистрировать большинство видов юридических лиц, в том числе наиболее распространенное в малом бизнесе ООО. При этом правильно составленный устав поможет разрешить возможные конфликты и защитить интересы владельцев компании при попытках манипуляций со стороны", - говорят эксперты КМСП.Содержание и порядок утверждения устава определены Федеральным законом №14-ФЗ. В частности, в уставе ООО должны содержаться следующие пункты:Учредители выбирают также виды деятельности общества и соответствующие им коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).ТИПОВОЙ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙУставы бывают индивидуальные и типовые. Индивидуальный составляется под конкретное ООО и его участников, и в нем можно детально прописать любые особые условия. Типовой же представляет собой готовую форму, утвержденную Минэкономразвития (всего разработаны 36 видов типовых уставов)."Главными преимуществами типового устава является экономия времени на его создание и утверждение, а также снижение риска ошибок. Кроме того, при изменении законодательства такой устав менять не нужно, все необходимые поправки внесет Минэкономразвития. При изменении названия, адреса или размера уставного капитала правки в типовой устав также вносить не надо, они фиксируются только в ЕГРЮЛ", - поясняют в КМСП.В то же время типовой устав не позволяет изменять изначально прописанные правила деятельности ООО. Также в типовых уставах могут быть недостаточно подробно прописаны те или иные важные положения. Типовым уставом не могут воспользоваться общества более чем с 15 участниками, а также компании, где есть совет директоров или правление. Вэтих случаях порядок функционирования компании прописывается индивидуально.СОСТАВИТЬ УСТАВ"Индивидуальный устав составляется в произвольной форме. При этом рекомендуется указать, что ООО вправе заниматься всеми видами деятельности, не запрещенными законодательством, что в дальнейшем поможет избежать хлопот с внесением изменений", — уточняют эксперты.При составлении устава ООО с несколькими участниками нужно четко прописать их права, обязанности и компетенции с учетом долей в уставном капитале. Также необходимо указать полномочия генерального директора и определить те вопросы, которые будут решаться только общим собранием участников.ИЗМЕНИТЬ УСТАВ"Внести изменения можно только в индивидуальный устав. Наиболее распространенные случаи, требующие изменений: смена названия или адреса компании, увеличение или уменьшение размера уставного капитала, изменения полномочий общего собрания участников."Изменения в устав можно оформить либо в виде новой редакции устава, либо как отдельный документ с поправками, который станет приложением к первоначальному уставу", - заключают эксперты Корпорации МСП.
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация мсп, вопрос решен
Твой бизнес, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Корпорация МСП, Вопрос решен

Устав компании: советы специалистов

© iStock.com / HispanolisticСотрудник компании в офисе
Сотрудник компании в офисе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© iStock.com / Hispanolistic
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ВОПРОС:
Собираюсь зарегистрировать ООО. Что должно содержаться в уставе такого юридического лица? Есть ли какие-то типовые формы или в каждом случае нужно составлять документ индивидуально?
ОТВЕТ:
О том, как правильно составить устав юридического лица, на примере ООО объясняют специалисты Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП).
«
"Устав — это учредительный документ компании, где определены порядок и виды ее деятельности, а также порядок взаимодействия ее участников. Без устава нельзя зарегистрировать большинство видов юридических лиц, в том числе наиболее распространенное в малом бизнесе ООО. При этом правильно составленный устав поможет разрешить возможные конфликты и защитить интересы владельцев компании при попытках манипуляций со стороны", - говорят эксперты КМСП.
Содержание и порядок утверждения устава определены Федеральным законом №14-ФЗ. В частности, в уставе ООО должны содержаться следующие пункты:
  • полное и сокращенное наименование компании;
  • адрес компании, который будет указан в ЕГРЮЛ (достаточно указать только наименование населенного пункта);
  • размер уставного капитала и доли участников (минимальный размер уставного капитала — 10 тысяч рублей);
  • компетенции общего собрания участников ООО и вопросы, которые на собрании будут решаться (если участник один, указывается, что решения принимаются единолично);
  • права и обязанности участников ООО;
  • порядок и последствия выхода учредителей из общества;
  • порядок наследования или отчуждения доли в уставном капитале другому лицу;
  • порядок хранения документов общества и предоставления информации участникам общества.
Учредители выбирают также виды деятельности общества и соответствующие им коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

ТИПОВОЙ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

Уставы бывают индивидуальные и типовые. Индивидуальный составляется под конкретное ООО и его участников, и в нем можно детально прописать любые особые условия. Типовой же представляет собой готовую форму, утвержденную Минэкономразвития (всего разработаны 36 видов типовых уставов).
«
"Главными преимуществами типового устава является экономия времени на его создание и утверждение, а также снижение риска ошибок. Кроме того, при изменении законодательства такой устав менять не нужно, все необходимые поправки внесет Минэкономразвития. При изменении названия, адреса или размера уставного капитала правки в типовой устав также вносить не надо, они фиксируются только в ЕГРЮЛ", - поясняют в КМСП.
В то же время типовой устав не позволяет изменять изначально прописанные правила деятельности ООО. Также в типовых уставах могут быть недостаточно подробно прописаны те или иные важные положения. Типовым уставом не могут воспользоваться общества более чем с 15 участниками, а также компании, где есть совет директоров или правление. Вэтих случаях порядок функционирования компании прописывается индивидуально.

СОСТАВИТЬ УСТАВ

«
"Индивидуальный устав составляется в произвольной форме. При этом рекомендуется указать, что ООО вправе заниматься всеми видами деятельности, не запрещенными законодательством, что в дальнейшем поможет избежать хлопот с внесением изменений", — уточняют эксперты.
При составлении устава ООО с несколькими участниками нужно четко прописать их права, обязанности и компетенции с учетом долей в уставном капитале. Также необходимо указать полномочия генерального директора и определить те вопросы, которые будут решаться только общим собранием участников.

ИЗМЕНИТЬ УСТАВ

«
"Внести изменения можно только в индивидуальный устав. Наиболее распространенные случаи, требующие изменений: смена названия или адреса компании, увеличение или уменьшение размера уставного капитала, изменения полномочий общего собрания участников.
"Изменения в устав можно оформить либо в виде новой редакции устава, либо как отдельный документ с поправками, который станет приложением к первоначальному уставу", - заключают эксперты Корпорации МСП.
 
Твой бизнесМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Корпорация МСПВопрос решен
 
 
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