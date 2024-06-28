https://ria.ru/20240628/ustav-1937577339.html

Устав компании: советы специалистов

Устав компании: советы специалистов - РИА Новости, 28.06.2024

Устав компании: советы специалистов

РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:54

2024-06-28T12:54

2024-06-28T12:54

твой бизнес

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

корпорация мсп

вопрос решен

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ВОПРОС:Собираюсь зарегистрировать ООО. Что должно содержаться в уставе такого юридического лица? Есть ли какие-то типовые формы или в каждом случае нужно составлять документ индивидуально?ОТВЕТ:О том, как правильно составить устав юридического лица, на примере ООО объясняют специалисты Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП)."Устав — это учредительный документ компании, где определены порядок и виды ее деятельности, а также порядок взаимодействия ее участников. Без устава нельзя зарегистрировать большинство видов юридических лиц, в том числе наиболее распространенное в малом бизнесе ООО. При этом правильно составленный устав поможет разрешить возможные конфликты и защитить интересы владельцев компании при попытках манипуляций со стороны", - говорят эксперты КМСП.Содержание и порядок утверждения устава определены Федеральным законом №14-ФЗ. В частности, в уставе ООО должны содержаться следующие пункты:Учредители выбирают также виды деятельности общества и соответствующие им коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).ТИПОВОЙ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙУставы бывают индивидуальные и типовые. Индивидуальный составляется под конкретное ООО и его участников, и в нем можно детально прописать любые особые условия. Типовой же представляет собой готовую форму, утвержденную Минэкономразвития (всего разработаны 36 видов типовых уставов)."Главными преимуществами типового устава является экономия времени на его создание и утверждение, а также снижение риска ошибок. Кроме того, при изменении законодательства такой устав менять не нужно, все необходимые поправки внесет Минэкономразвития. При изменении названия, адреса или размера уставного капитала правки в типовой устав также вносить не надо, они фиксируются только в ЕГРЮЛ", - поясняют в КМСП.В то же время типовой устав не позволяет изменять изначально прописанные правила деятельности ООО. Также в типовых уставах могут быть недостаточно подробно прописаны те или иные важные положения. Типовым уставом не могут воспользоваться общества более чем с 15 участниками, а также компании, где есть совет директоров или правление. Вэтих случаях порядок функционирования компании прописывается индивидуально.СОСТАВИТЬ УСТАВ"Индивидуальный устав составляется в произвольной форме. При этом рекомендуется указать, что ООО вправе заниматься всеми видами деятельности, не запрещенными законодательством, что в дальнейшем поможет избежать хлопот с внесением изменений", — уточняют эксперты.При составлении устава ООО с несколькими участниками нужно четко прописать их права, обязанности и компетенции с учетом долей в уставном капитале. Также необходимо указать полномочия генерального директора и определить те вопросы, которые будут решаться только общим собранием участников.ИЗМЕНИТЬ УСТАВ"Внести изменения можно только в индивидуальный устав. Наиболее распространенные случаи, требующие изменений: смена названия или адреса компании, увеличение или уменьшение размера уставного капитала, изменения полномочий общего собрания участников."Изменения в устав можно оформить либо в виде новой редакции устава, либо как отдельный документ с поправками, который станет приложением к первоначальному уставу", - заключают эксперты Корпорации МСП.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация мсп, вопрос решен