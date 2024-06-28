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Севастопольцы считают создание дополнительных укрытий нужной мерой - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/ukrytiya-1955988677.html
Севастопольцы считают создание дополнительных укрытий нужной мерой
Севастопольцы считают создание дополнительных укрытий нужной мерой - РИА Новости, 28.06.2024
Севастопольцы считают создание дополнительных укрытий нужной мерой
Строительство новых укрытий в Севастополе необходимо, оно повысит уровень безопасности, рассказали РИА Новости опрошенные местные жители. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T05:05
2024-06-28T05:05
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Строительство новых укрытий в Севастополе необходимо, оно повысит уровень безопасности, рассказали РИА Новости опрошенные местные жители. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что городские пляжи, парки и остановки общественного транспорта оборудуют укрытиями типа блиндаж, всего пока понадобится около 600 таких объектов. Жительница Севастополя по имени Наталья рассказала, что сейчас в городе недостаточно укрытий. "Укрытия новые нужны, их мало не бывает. Пляжи, наверное, сложнее обезопасить... Но заставить людей совсем не ходить на пляж невозможно, я тоже хожу, правда, с опаской", - рассказала женщина. Другой житель города считает, что решение об укрытиях верное – их давно надо было установить, хотя некоторые и говорят, что они будут странно смотреться. "Мне все равно, какого цвета они будут, главное, чтобы были. Но главное - чтобы потом все поубирали, чтобы не портить вид города", - сказал мужчина. Жительница Севастополя по имени Елена считает, что укрытия помогут обезопасить пляжи. "Сейчас совсем нет укрытий на пляжах. Вот в Учкуевке, куда бы там люди убежали?" - сказала она. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя . По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
https://ria.ru/20240628/kolokoltsev-1955974611.html
https://ria.ru/20240627/devochka-1955743034.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Севастопольцы считают создание дополнительных укрытий нужной мерой

Севастопольцы заявили, что строительство новых укрытий в городе необходимо

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Строительство новых укрытий в Севастополе необходимо, оно повысит уровень безопасности, рассказали РИА Новости опрошенные местные жители.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что городские пляжи, парки и остановки общественного транспорта оборудуют укрытиями типа блиндаж, всего пока понадобится около 600 таких объектов.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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Жительница Севастополя по имени Наталья рассказала, что сейчас в городе недостаточно укрытий.
"Укрытия новые нужны, их мало не бывает. Пляжи, наверное, сложнее обезопасить... Но заставить людей совсем не ходить на пляж невозможно, я тоже хожу, правда, с опаской", - рассказала женщина.
Другой житель города считает, что решение об укрытиях верное – их давно надо было установить, хотя некоторые и говорят, что они будут странно смотреться.
«
"Мне все равно, какого цвета они будут, главное, чтобы были. Но главное - чтобы потом все поубирали, чтобы не портить вид города", - сказал мужчина.
Жительница Севастополя по имени Елена считает, что укрытия помогут обезопасить пляжи. "Сейчас совсем нет укрытий на пляжах. Вот в Учкуевке, куда бы там люди убежали?" - сказала она.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя . По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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