https://ria.ru/20240628/ukrytie-1956135156.html

В Севастополе введут штрафы за отказ предоставить укрытие при тревоге

В Севастополе введут штрафы за отказ предоставить укрытие при тревоге - РИА Новости, 28.06.2024

В Севастополе введут штрафы за отказ предоставить укрытие при тревоге

В Севастополе вводят штрафы за отказ укрыться во время воздушной тревоги на частных объектах собственности, для юрлиц он составит до 300 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:11

2024-06-28T15:11

2024-06-28T15:22

севастополь

россия

михаил развожаев

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В Севастополе вводят штрафы за отказ укрыться во время воздушной тревоги на частных объектах собственности, для юрлиц он составит до 300 тысяч рублей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Подготовлен указ о свободном допуске в объекты частной собственности во время объявления сигнала "воздушная тревога" и сигнала "внимание всем баллистика". Я его подпишу. Юридические лица от 100 до 300 тысяч рублей за невыполнение указа", - сказал Развожаев на заседании правительства. При этом штраф, по данным правительства, для физлиц составит 3-5 тысяч рублей, должных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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Кирилл Волков

севастополь, россия, михаил развожаев, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия