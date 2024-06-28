В Севастополе введут штрафы за отказ предоставить укрытие при тревоге
Развожаев: в Севастополе будут штрафовать за отказ в укрытии в частных объектах
Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В Севастополе вводят штрафы за отказ укрыться во время воздушной тревоги на частных объектах собственности, для юрлиц он составит до 300 тысяч рублей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Подготовлен указ о свободном допуске в объекты частной собственности во время объявления сигнала "воздушная тревога" и сигнала "внимание всем баллистика". Я его подпишу. Юридические лица от 100 до 300 тысяч рублей за невыполнение указа", - сказал Развожаев на заседании правительства. При этом штраф, по данным правительства, для физлиц составит 3-5 тысяч рублей, должных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
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