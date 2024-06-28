Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе введут штрафы за отказ предоставить укрытие при тревоге - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 28.06.2024 (обновлено: 15:22 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/ukrytie-1956135156.html
В Севастополе введут штрафы за отказ предоставить укрытие при тревоге
В Севастополе введут штрафы за отказ предоставить укрытие при тревоге - РИА Новости, 28.06.2024
В Севастополе введут штрафы за отказ предоставить укрытие при тревоге
В Севастополе вводят штрафы за отказ укрыться во время воздушной тревоги на частных объектах собственности, для юрлиц он составит до 300 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:11
2024-06-28T15:22
севастополь
россия
михаил развожаев
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В Севастополе вводят штрафы за отказ укрыться во время воздушной тревоги на частных объектах собственности, для юрлиц он составит до 300 тысяч рублей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Подготовлен указ о свободном допуске в объекты частной собственности во время объявления сигнала "воздушная тревога" и сигнала "внимание всем баллистика". Я его подпишу. Юридические лица от 100 до 300 тысяч рублей за невыполнение указа", - сказал Развожаев на заседании правительства. При этом штраф, по данным правительства, для физлиц составит 3-5 тысяч рублей, должных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ef46e41e4bd4c844578c8802baafba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия, михаил развожаев, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
В Севастополе введут штрафы за отказ предоставить укрытие при тревоге

Развожаев: в Севастополе будут штрафовать за отказ в укрытии в частных объектах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. В Севастополе вводят штрафы за отказ укрыться во время воздушной тревоги на частных объектах собственности, для юрлиц он составит до 300 тысяч рублей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Подготовлен указ о свободном допуске в объекты частной собственности во время объявления сигнала "воздушная тревога" и сигнала "внимание всем баллистика". Я его подпишу. Юридические лица от 100 до 300 тысяч рублей за невыполнение указа", - сказал Развожаев на заседании правительства. При этом штраф, по данным правительства, для физлиц составит 3-5 тысяч рублей, должных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
 
СевастопольРоссияМихаил РазвожаевОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала