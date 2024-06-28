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"Сегодня". Зеленскому сделали щедрое предложение после слов Путина о мире - РИА Новости, 28.06.2024
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19:10 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956209212.html
"Сегодня". Зеленскому сделали щедрое предложение после слов Путина о мире
"Сегодня". Зеленскому сделали щедрое предложение после слов Путина о мире - РИА Новости, 28.06.2024
"Сегодня". Зеленскому сделали щедрое предложение после слов Путина о мире
Владимир Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, если примет предложение президента России Владимира Путина, заявил американский... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:10
2024-06-28T19:10
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
джексон хинкл
нато
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, если примет предложение президента России Владимира Путина, заявил американский журналист Джексон Хинкл."Если Зеленский действительно хочет положить конец войне на Украине, он может сделать это уже сегодня. Пусть примет щедрое мирное предложение президента Путина", — написал Хинкл в социальной сети X.Ранее на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
https://ria.ru/20240628/zelenskiy-1956198763.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, джексон хинкл, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Джексон Хинкл, НАТО
"Сегодня". Зеленскому сделали щедрое предложение после слов Путина о мире

Хинкл: Зеленский может завершить конфликт на Украине, приняв предложение Путина

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности Диалог Шангри-Ла в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский во время регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, если примет предложение президента России Владимира Путина, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
"Если Зеленский действительно хочет положить конец войне на Украине, он может сделать это уже сегодня. Пусть примет щедрое мирное предложение президента Путина", — написал Хинкл в социальной сети X.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Зеленский заявил о подготовке "плана прекращения конфликта"
Вчера, 18:19
Ранее на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"Так и происходит". В США назвали признаки завершения конфликта на Украине
Вчера, 16:53
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДжексон ХинклНАТО
 
 
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