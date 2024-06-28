https://ria.ru/20240628/ukraina-1956209212.html

"Сегодня". Зеленскому сделали щедрое предложение после слов Путина о мире

"Сегодня". Зеленскому сделали щедрое предложение после слов Путина о мире - РИА Новости, 28.06.2024

"Сегодня". Зеленскому сделали щедрое предложение после слов Путина о мире

Владимир Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, если примет предложение президента России Владимира Путина, заявил американский... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:10

2024-06-28T19:10

2024-06-28T19:10

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джексон хинкл

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, если примет предложение президента России Владимира Путина, заявил американский журналист Джексон Хинкл."Если Зеленский действительно хочет положить конец войне на Украине, он может сделать это уже сегодня. Пусть примет щедрое мирное предложение президента Путина", — написал Хинкл в социальной сети X.Ранее на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Зеленский отверг это предложение, назвав его "ультиматумом".

https://ria.ru/20240628/zelenskiy-1956198763.html

https://ria.ru/20240628/ukraina-1956170078.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, джексон хинкл, нато