https://ria.ru/20240628/ukraina-1956181891.html
МИД надеется, что Трамп поймет безальтернативность идей Путина по Украине
МИД надеется, что Трамп поймет безальтернативность идей Путина по Украине - РИА Новости, 28.06.2024
МИД надеется, что Трамп поймет безальтернативность идей Путина по Украине
Придет время и в США, в том числе и баллотирующийся в президенты от республиканской партии Дональд Трамп, вне зависимости от его будущего статуса, поймет... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:30
2024-06-28T17:30
2024-06-28T17:30
специальная военная операция на украине
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дональд трамп
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Придет время и в США, в том числе и баллотирующийся в президенты от республиканской партии Дональд Трамп, вне зависимости от его будущего статуса, поймет безальтернативность предложений президента РФ Владимира Путина по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Во-первых, господин Трамп - это не вся элита США. Во-вторых, я слабо себе представляю что такое элита в США сегодня. Думаю, что в США мы имеем дело с глубинным государством и с политиками, которые определяли или в настоящее время определяют их курс. Поэтому придет время, и господин Трамп, независимо от того, каков будет его статус в будущем, поймет безальтернативность того, что предложено президентом Путиным", - сказал Рябков журналистам. Ранее в ходе телевизионных дебатов бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240628/tramp-1955991293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД надеется, что Трамп поймет безальтернативность идей Путина по Украине
Рябков: Трамп со временем поймет безальтернативность идей Путина по Украине
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Придет время и в США, в том числе и баллотирующийся в президенты от республиканской партии Дональд Трамп, вне зависимости от его будущего статуса, поймет безальтернативность предложений президента РФ Владимира Путина по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Во-первых, господин Трамп - это не вся элита США. Во-вторых, я слабо себе представляю что такое элита в США сегодня. Думаю, что в США мы имеем дело с глубинным государством и с политиками, которые определяли или в настоящее время определяют их курс. Поэтому придет время, и господин Трамп, независимо от того, каков будет его статус в будущем, поймет безальтернативность того, что предложено президентом Путиным", - сказал Рябков журналистам.
Ранее в ходе телевизионных дебатов бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине.