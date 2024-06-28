https://ria.ru/20240628/ukraina-1956181891.html

МИД надеется, что Трамп поймет безальтернативность идей Путина по Украине

МИД надеется, что Трамп поймет безальтернативность идей Путина по Украине - РИА Новости, 28.06.2024

МИД надеется, что Трамп поймет безальтернативность идей Путина по Украине

Придет время и в США, в том числе и баллотирующийся в президенты от республиканской партии Дональд Трамп, вне зависимости от его будущего статуса, поймет... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:30

2024-06-28T17:30

2024-06-28T17:30

специальная военная операция на украине

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украина

россия

дональд трамп

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Придет время и в США, в том числе и баллотирующийся в президенты от республиканской партии Дональд Трамп, вне зависимости от его будущего статуса, поймет безальтернативность предложений президента РФ Владимира Путина по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Во-первых, господин Трамп - это не вся элита США. Во-вторых, я слабо себе представляю что такое элита в США сегодня. Думаю, что в США мы имеем дело с глубинным государством и с политиками, которые определяли или в настоящее время определяют их курс. Поэтому придет время, и господин Трамп, независимо от того, каков будет его статус в будущем, поймет безальтернативность того, что предложено президентом Путиным", - сказал Рябков журналистам. Ранее в ходе телевизионных дебатов бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240628/tramp-1955991293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)