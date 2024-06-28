Украина рассчитывает получить от Запада три системы ПВО Patriot
Премьер-министр Шмыгаль: Киев рассчитывает получить от Запада системы Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Запада три системы противовоздушной обороны Patriot, несколько других систем, а также ракеты к ним, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Италия передаст нам вторую систему SAMP/T. Румыния предоставит одну систему Patriot. Германия предоставит одну систему Patriot и, кроме нее, системы IRIS-T и Gepard. Кроме этого, США предоставили приоритет Украине для поставок ракет для Patriot, NASAMS для противовоздушной обороны. Нидерланды сейчас собирают и передадут нам еще одну систему Patriot", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.