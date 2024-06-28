Рейтинг@Mail.ru
Украина рассчитывает получить от Запада три системы ПВО Patriot - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956173782.html
Украина рассчитывает получить от Запада три системы ПВО Patriot
Украина рассчитывает получить от Запада три системы ПВО Patriot - РИА Новости, 28.06.2024
Украина рассчитывает получить от Запада три системы ПВО Patriot
Украина рассчитывает получить от Запада три системы противовоздушной обороны Patriot, несколько других систем, а также ракеты к ним, заявил в пятницу... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:05
2024-06-28T17:05
украина
германия
россия
денис шмыгаль
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932130176_196:283:830:640_1920x0_80_0_0_f07b4db8b95cc08a3826477e3063b091.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Запада три системы противовоздушной обороны Patriot, несколько других систем, а также ракеты к ним, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Италия передаст нам вторую систему SAMP/T. Румыния предоставит одну систему Patriot. Германия предоставит одну систему Patriot и, кроме нее, системы IRIS-T и Gepard. Кроме этого, США предоставили приоритет Украине для поставок ракет для Patriot, NASAMS для противовоздушной обороны. Нидерланды сейчас собирают и передадут нам еще одну систему Patriot", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада". Кроме того, как утверждает Шмыгаль, Киев получит дополнительные ракеты для систем Patriot от Германии, Нидерландов, Дании, Испании и Норвегии, а Швеция пришлет два самолета радиолокационного наблюдения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
https://ria.ru/20240624/oruzhie-1954585926.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932130176_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_ea2a246e709edd4ed3b6b5157496be6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, германия, россия, денис шмыгаль, нато
Украина, Германия, Россия, Денис Шмыгаль, НАТО
Украина рассчитывает получить от Запада три системы ПВО Patriot

Премьер-министр Шмыгаль: Киев рассчитывает получить от Запада системы Patriot

© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Украина рассчитывает получить от Запада три системы противовоздушной обороны Patriot, несколько других систем, а также ракеты к ним, заявил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Италия передаст нам вторую систему SAMP/T. Румыния предоставит одну систему Patriot. Германия предоставит одну систему Patriot и, кроме нее, системы IRIS-T и Gepard. Кроме этого, США предоставили приоритет Украине для поставок ракет для Patriot, NASAMS для противовоздушной обороны. Нидерланды сейчас собирают и передадут нам еще одну систему Patriot", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада".
Изображение сгенерировано ИИ
Зеленский уверовал в собственное бессмертие
11 июня, 08:00
Кроме того, как утверждает Шмыгаль, Киев получит дополнительные ракеты для систем Patriot от Германии, Нидерландов, Дании, Испании и Норвегии, а Швеция пришлет два самолета радиолокационного наблюдения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
"Нужен триллион". На Западе рассказали, сколько стоит "победа над Россией"
24 июня, 08:00
 
УкраинаГерманияРоссияДенис ШмыгальНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала