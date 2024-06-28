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"Так и происходит". В США назвали признаки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.06.2024
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16:53 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956170078.html
"Так и происходит". В США назвали признаки завершения конфликта на Украине
"Так и происходит". В США назвали признаки завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 28.06.2024
"Так и происходит". В США назвали признаки завершения конфликта на Украине
Отступление ВСУ и массовая гибель их военнослужащих говорят о том, что конфликт на Украине скоро завершится, заявил бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:53
2024-06-28T16:53
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Отступление ВСУ и массовая гибель их военнослужащих говорят о том, что конфликт на Украине скоро завершится, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."От украинской армии мало что осталось на полях сражений. На прошлой неделе они потеряли 13 тысяч человек. Именно так и происходит в самом конце войны, когда армия терпит коллапс и отступает. В такие моменты урон армия получает больше не от самих боевых действий, а в результате отступления", — сказал офицер.Макгрегор выразил уверенность, что боеспособность ВСУ продолжит серьезно падать. Конфликт затягивается только по вине западных инструкторов и операторов военной техники из стран НАТО, резюмировал он.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД России Мария Захарова, комментируя его высказывание, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь.Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что только в мае украинская армия потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше двух тысяч семисот единиц вооружения.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, андрей белоусов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
"Так и происходит". В США назвали признаки завершения конфликта на Украине

Макгрегор спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине из-за краха ВСУ

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Отступление ВСУ и массовая гибель их военнослужащих говорят о том, что конфликт на Украине скоро завершится, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"От украинской армии мало что осталось на полях сражений. На прошлой неделе они потеряли 13 тысяч человек. Именно так и происходит в самом конце войны, когда армия терпит коллапс и отступает. В такие моменты урон армия получает больше не от самих боевых действий, а в результате отступления", — сказал офицер.
Макгрегор выразил уверенность, что боеспособность ВСУ продолжит серьезно падать. Конфликт затягивается только по вине западных инструкторов и операторов военной техники из стран НАТО, резюмировал он.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский утверждал, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД России Мария Захарова, комментируя его высказывание, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь.
Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что только в мае украинская армия потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше двух тысяч семисот единиц вооружения.
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