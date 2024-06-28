Микронезия присоединилась к поддержавшим коммюнике конференции по Украине
Микронезия присоединилась к поддержавшим коммюнике конференции по Украине
© iStock.com / AzmanJakaШвейцария
© iStock.com / AzmanJaka
Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 июн - РИА Новости. Микронезия присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, следует из списка подписавших документ стран и организаций на сайте МИД Швейцарии.
Согласно данным на сайте МИД Швейцарии, страна теперь указана в списке поддержавших по состоянию на 27 июня.
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Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Позднее к ним присоединилось еще одно государство, которое не участвовала в конференции, - Антигуа и Барбуда.
В МИД Швейцарии РИА Новости заявили, что документ с подписями физически не существует, поэтому список может измениться, так как размещенное на сайте ведомства коммюнике еще могут поддержать страны, не присутствовавшие на мероприятии.
Ранее в июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.