https://ria.ru/20240628/ukraina-1956150630.html

Микронезия присоединилась к поддержавшим коммюнике конференции по Украине

Микронезия присоединилась к поддержавшим коммюнике конференции по Украине - РИА Новости, 28.06.2024

Микронезия присоединилась к поддержавшим коммюнике конференции по Украине

Микронезия присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, следует из списка подписавших документ стран и организаций на... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:14

2024-06-28T16:14

2024-06-28T16:14

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ЖЕНЕВА, 28 июн - РИА Новости. Микронезия присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, следует из списка подписавших документ стран и организаций на сайте МИД Швейцарии. Согласно данным на сайте МИД Швейцарии, страна теперь указана в списке поддержавших по состоянию на 27 июня. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Позднее к ним присоединилось еще одно государство, которое не участвовала в конференции, - Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. А Ирак, Иордания и Руанда сначала были в списке поддержавших документ, но потом исчезли из него. В МИД Швейцарии РИА Новости заявили, что документ с подписями физически не существует, поэтому список может измениться, так как размещенное на сайте ведомства коммюнике еще могут поддержать страны, не присутствовавшие на мероприятии. Ранее в июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240620/zambiya-1954221298.html

https://ria.ru/20240616/ukraina-1953261955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, швейцария, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, запорожская аэс