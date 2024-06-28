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Микронезия присоединилась к поддержавшим коммюнике конференции по Украине - РИА Новости, 28.06.2024
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16:14 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956150630.html
Микронезия присоединилась к поддержавшим коммюнике конференции по Украине
Микронезия присоединилась к поддержавшим коммюнике конференции по Украине - РИА Новости, 28.06.2024
Микронезия присоединилась к поддержавшим коммюнике конференции по Украине
Микронезия присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, следует из списка подписавших документ стран и организаций на... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:14
2024-06-28T16:14
в мире
украина
швейцария
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
запорожская аэс
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ЖЕНЕВА, 28 июн - РИА Новости. Микронезия присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, следует из списка подписавших документ стран и организаций на сайте МИД Швейцарии. Согласно данным на сайте МИД Швейцарии, страна теперь указана в списке поддержавших по состоянию на 27 июня. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Позднее к ним присоединилось еще одно государство, которое не участвовала в конференции, - Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. А Ирак, Иордания и Руанда сначала были в списке поддержавших документ, но потом исчезли из него. В МИД Швейцарии РИА Новости заявили, что документ с подписями физически не существует, поэтому список может измениться, так как размещенное на сайте ведомства коммюнике еще могут поддержать страны, не присутствовавшие на мероприятии. Ранее в июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240620/zambiya-1954221298.html
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в мире, украина, швейцария, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, запорожская аэс
В мире, Украина, Швейцария, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Запорожская АЭС
Микронезия присоединилась к поддержавшим коммюнике конференции по Украине

Микронезия присоединилась к поддержавшим коммюнике конференции по Украине

© iStock.com / AzmanJakaШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© iStock.com / AzmanJaka
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 июн - РИА Новости. Микронезия присоединилась к поддержавшим итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, следует из списка подписавших документ стран и организаций на сайте МИД Швейцарии.
Согласно данным на сайте МИД Швейцарии, страна теперь указана в списке поддержавших по состоянию на 27 июня.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Замбия присоединилась к коммюнике саммита по Украине
20 июня, 13:32
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Позднее к ним присоединилось еще одно государство, которое не участвовала в конференции, - Антигуа и Барбуда.
При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. А Ирак, Иордания и Руанда сначала были в списке поддержавших документ, но потом исчезли из него.
В МИД Швейцарии РИА Новости заявили, что документ с подписями физически не существует, поэтому список может измениться, так как размещенное на сайте ведомства коммюнике еще могут поддержать страны, не присутствовавшие на мероприятии.
Ранее в июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
МИД Швейцарии назвал невозможным без России ни один из пунктов конференции
16 июня, 17:34
 
В миреУкраинаШвейцарияКиевВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЗапорожская АЭС
 
 
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