https://ria.ru/20240628/ukraina-1956093754.html

Американский экономист призвал спасти Украину от США

Американский экономист призвал спасти Украину от США - РИА Новости, 28.06.2024

Американский экономист призвал спасти Украину от США

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс призвал спасти Украину от США и заявил, что ей нужно сесть за стол... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:35

2024-06-28T13:35

2024-06-28T13:35

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колумбийский университет

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс призвал спасти Украину от США и заявил, что ей нужно сесть за стол переговоров. Это мнение он высказал в статье для журнала Hill.Экономист высказал мнение, что Украину ждет спасение не на поле боя, а за столом переговоров. При этом он указал на то, что не все украинские политики понимают это, потому что считают, что "США спасут Украину от России". "Верно обратное. Украину на самом деле нужно спасать от США", - написал Сакс. Он напомнил, что 30 лет назад американские неоконсерваторы сочли, что Украина будет "идеальным инструментом для ослабления России". Они решили добиваться этого путем вмешательства во внутреннюю политику Украины, продвижения расширения НАТО на восток, предоставления Киеву оружия и введения санкций в отношении РФ. "Итак, неоконсерваторы обрекли Украину на провал", - подчеркнул экономист. По его мнению, Украину может спасти нейтралитет, а многие разногласия можно решить дипломатическим путем. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231030/kiev-1906091725.html

https://ria.ru/20240228/ssha-1929887974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, россия, колумбийский университет, нато, в мире