https://ria.ru/20240628/ukraina-1956077765.html

Запад запустил проект по уничтожению Украины, заявил Медведчук

Запад запустил проект по уничтожению Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 28.06.2024

Запад запустил проект по уничтожению Украины, заявил Медведчук

Коллективный Запад вместо помощи Украине запустил проект по ее уничтожению, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:49

2024-06-28T12:49

2024-06-28T12:49

в мире

украина

молдавия

люксембург (округ)

виктор медведчук

евросоюз

нато

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Коллективный Запад вместо помощи Украине запустил проект по ее уничтожению, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Война как раз и вызвана "европейским вектором" Украины, и эти вещи взаимосвязаны… Коллективный Запад проект созидания Украины подменил проектом ее уничтожения", - говорится в авторской колонке Медведчука на сайте "Смотрим.ру". Он убежден, что экономических условий для вхождения Украины в ЕС нет, если бы они существовали, это уже произошло бы. По его словам, движение в Евросоюз не обогатило страну, а сделало нищей. "Еврочиновники делают страны иждивенцами, которые теряют свою экономическую независимость и вынуждены становиться базами НАТО. Именно этот фокус проделывали с Украиной, ее подсаживали на кредитную иглу, чтобы она, будучи нищей страной, стала новым плацдармом для НАТО. Отсюда и вечное обещание взять Украину в ЕС, но при этом никаких реальных действий. Зачем Евросоюзу еще одна страна-нахлебник?" - отметил Медведчук. Во вторник в Люксембурге были формально запущены переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898395236.html

https://ria.ru/20231124/medvedchuk-1911516481.html

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люксембург (округ)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, молдавия, люксембург (округ), виктор медведчук, евросоюз, нато