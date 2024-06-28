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Запад запустил проект по уничтожению Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 28.06.2024
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12:49 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956077765.html
Запад запустил проект по уничтожению Украины, заявил Медведчук
Запад запустил проект по уничтожению Украины, заявил Медведчук - РИА Новости, 28.06.2024
Запад запустил проект по уничтожению Украины, заявил Медведчук
Коллективный Запад вместо помощи Украине запустил проект по ее уничтожению, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:49
2024-06-28T12:49
в мире
украина
молдавия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Коллективный Запад вместо помощи Украине запустил проект по ее уничтожению, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Война как раз и вызвана "европейским вектором" Украины, и эти вещи взаимосвязаны… Коллективный Запад проект созидания Украины подменил проектом ее уничтожения", - говорится в авторской колонке Медведчука на сайте "Смотрим.ру". Он убежден, что экономических условий для вхождения Украины в ЕС нет, если бы они существовали, это уже произошло бы. По его словам, движение в Евросоюз не обогатило страну, а сделало нищей. "Еврочиновники делают страны иждивенцами, которые теряют свою экономическую независимость и вынуждены становиться базами НАТО. Именно этот фокус проделывали с Украиной, ее подсаживали на кредитную иглу, чтобы она, будучи нищей страной, стала новым плацдармом для НАТО. Отсюда и вечное обещание взять Украину в ЕС, но при этом никаких реальных действий. Зачем Евросоюзу еще одна страна-нахлебник?" - отметил Медведчук. Во вторник в Люксембурге были формально запущены переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898395236.html
https://ria.ru/20231124/medvedchuk-1911516481.html
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в мире, украина, молдавия, люксембург (округ), виктор медведчук, евросоюз, нато
В мире, Украина, Молдавия, Люксембург (округ), Виктор Медведчук, Евросоюз, НАТО
Запад запустил проект по уничтожению Украины, заявил Медведчук

Медведчук: Запад вместо помощи Украине запустил проект по ее уничтожению

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Коллективный Запад вместо помощи Украине запустил проект по ее уничтожению, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Война как раз и вызвана "европейским вектором" Украины, и эти вещи взаимосвязаны… Коллективный Запад проект созидания Украины подменил проектом ее уничтожения", - говорится в авторской колонке Медведчука на сайте "Смотрим.ру".
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Украина неинтересна ЕС даже в качестве сырьевого придатка, заявил Медведчук
25 сентября 2023, 01:04
Он убежден, что экономических условий для вхождения Украины в ЕС нет, если бы они существовали, это уже произошло бы. По его словам, движение в Евросоюз не обогатило страну, а сделало нищей.
«
"Еврочиновники делают страны иждивенцами, которые теряют свою экономическую независимость и вынуждены становиться базами НАТО. Именно этот фокус проделывали с Украиной, ее подсаживали на кредитную иглу, чтобы она, будучи нищей страной, стала новым плацдармом для НАТО. Отсюда и вечное обещание взять Украину в ЕС, но при этом никаких реальных действий. Зачем Евросоюзу еще одна страна-нахлебник?" - отметил Медведчук.
Во вторник в Люксембурге были формально запущены переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Мифы Майдана погубили государственность Украины, заявил Медведчук
24 ноября 2023, 10:56
 
В миреУкраинаМолдавияЛюксембург (округ)Виктор МедведчукЕвросоюзНАТО
 
 
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