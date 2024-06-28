Запад запустил проект по уничтожению Украины, заявил Медведчук
Медведчук: Запад вместо помощи Украине запустил проект по ее уничтожению
© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Коллективный Запад вместо помощи Украине запустил проект по ее уничтожению, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Война как раз и вызвана "европейским вектором" Украины, и эти вещи взаимосвязаны… Коллективный Запад проект созидания Украины подменил проектом ее уничтожения", - говорится в авторской колонке Медведчука на сайте "Смотрим.ру".
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Он убежден, что экономических условий для вхождения Украины в ЕС нет, если бы они существовали, это уже произошло бы. По его словам, движение в Евросоюз не обогатило страну, а сделало нищей.
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"Еврочиновники делают страны иждивенцами, которые теряют свою экономическую независимость и вынуждены становиться базами НАТО. Именно этот фокус проделывали с Украиной, ее подсаживали на кредитную иглу, чтобы она, будучи нищей страной, стала новым плацдармом для НАТО. Отсюда и вечное обещание взять Украину в ЕС, но при этом никаких реальных действий. Зачем Евросоюзу еще одна страна-нахлебник?" - отметил Медведчук.
Во вторник в Люксембурге были формально запущены переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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