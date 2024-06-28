Польша объявит о готовности учебного центра НАТО-Украина
Польша на саммите НАТО объявит о готовности учебного центра НАТО-Украина
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАмериканские инструкторы во время церемонии открытия очередного этапа подготовки подразделений ВСУ по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина"
Американские инструкторы во время церемонии открытия очередного этапа подготовки подразделений ВСУ по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина" . Архивное фото
ВАРШАВА, 28 июн - РИА Новости. Польша на саммите НАТО объявит об оперативной готовности учебного центра НАТО-Украина, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского радио.
В феврале по итогам встречи министров обороны стран НАТО объявили о создании центра обучения, анализа и тренировок НАТО-Украина.
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"Из того, что будет реально – это учебный центр НАТО-Украина в Быдгоще. Мы объявим оперативную готовность первого уровня на саммите НАТО", - сказал Косиняк-Камыш.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с девятого по 11 июля 2024 года.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине, не только поставляя оружие, но и подготавливая кадры на территории стран-членов альянса.
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