https://ria.ru/20240628/ukraina-1956043893.html

Польша объявит о готовности учебного центра НАТО-Украина

Польша объявит о готовности учебного центра НАТО-Украина - РИА Новости, 28.06.2024

Польша объявит о готовности учебного центра НАТО-Украина

Польша на саммите НАТО объявит об оперативной готовности учебного центра НАТО-Украина, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:55

2024-06-28T10:55

2024-06-28T10:55

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нато

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ВАРШАВА, 28 июн - РИА Новости. Польша на саммите НАТО объявит об оперативной готовности учебного центра НАТО-Украина, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Польского радио. В феврале по итогам встречи министров обороны стран НАТО объявили о создании центра обучения, анализа и тренировок НАТО-Украина. "Из того, что будет реально – это учебный центр НАТО-Украина в Быдгоще. Мы объявим оперативную готовность первого уровня на саммите НАТО", - сказал Косиняк-Камыш. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с девятого по 11 июля 2024 года. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что НАТО напрямую участвует в конфликте на Украине, не только поставляя оружие, но и подготавливая кадры на территории стран-членов альянса.

https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html

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польша, нато, в мире