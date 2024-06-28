https://ria.ru/20240628/ukraina-1955847711.html

Киев и Вашингтон резко повысили ставки. Что на кону

Киев и Вашингтон резко повысили ставки. Что на кону - РИА Новости, 28.06.2024

Киев и Вашингтон резко повысили ставки. Что на кону

Между США и Украиной усиливается напряженность из-за неспособности киевских властей бороться с коррупцией. Под угрозой не только военная поддержка, но и судьба... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:00

2024-06-28T08:00

2024-06-28T08:08

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киев

украина

сша

владимир зеленский

энтони блинкен

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Между США и Украиной усиливается напряженность из-за неспособности киевских властей бороться с коррупцией. Под угрозой не только военная поддержка, но и судьба самого Зеленского. Какие возможны варианты — в материале РИА Новости.Сложные отношенияНедавняя встреча в Киеве Зеленского и госсекретаря Блинкена не удалась. Как утверждают источники западных СМИ, глава киевского режима был разочарован тем, что союзник публично говорил о коррумпированности Украины.Запад считает, что Киев недостаточно с этим борется. В результате возникают проблемы с оказанием помощи: где гарантии, что не украдут?Этим вопросом неоднократно задавались в конгрессе, когда обсуждали очередные поставки ВСУ.Официальные лица в Киеве пеняют на происки американского посла Бриджит Бринк. Якобы именно она вносит разлад в отношения с Вашингтоном. При этом ее публично поддерживают как Белый дом, так и некоторые влиятельные конгрессмены.Трое из НАБУНо ситуация настолько плоха, что смотреть сквозь пальцы на все это уже не получается. Ведь порой доходит до абсурда. Так, трое бывших сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые несколько лет расследовали коррупцию в "Украинской железной дороге" ("Укрзализныце", УЗ), сразу же после увольнения получили там высокие посты.Как выяснил украинский юрист Богдан Устименко, они сначала сделали все, чтобы лишить должности замдиректора УЗ Александра Шевченко. А затем один из них, Тарас Ликунов, сел в его кресло.Кроме того, Ликунов приобрел акции крупных компаний "Феррекспо" и "Мироновский хлебопродукт" (МХП), против которых НАБУ тоже вело уголовные дела. У его коллеги, Александра Рыковцева, в декларации откуда-то появились криптовалюта на сумму около 870 тысяч долларов и недвижимость, а тестя Ликунова назначили руководителем одесского филиала УЗ."Это яркий пример того, кто работает НАБУ", — возмущается Устименко.А главу "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина подозревают в подделке документов и уклонении от мобилизации.Также известно, что он разъезжает на внедорожнике, купленном волонтерами для ВСУ. В фонде, собиравшем деньги, комментировать это отказались.Стрелки и стрелочникиПубликации о коррупции подвергаются жесткой цензуре киевских властей, сообщает NYT. "В этом году как минимум пяти журналистам угрожали из-за их антикоррупционных расследований", — отмечают в организации "Репортеры без границ".По словам украинского политолога Виктора Бобыренко, за это обвиняют в работе на Москву. "То есть наживаться во время войны нормально, а говорить об этом — измена. Об этом нужно говорить. Говорить о том, что офис президента уже давно не исповедует демократические ценности", — настаивает Бобыренко."Когда американцы вспоминают о коррупции, речь идет или о смене руководства, или о кадровых перестановках на Украине. Судя по поведению Блинкена, в Вашингтоне действительно хотели бы отстранить Зеленского. На кону его судьба. Из-за избирательной кампании положение Байдена очень сложное. Ближе к выборам поднимут вопрос о целесообразности поддержки Киева его администрацией и допущенных ошибках. Новый глава Украины мог бы по крайней мере поставить это на паузу", — объясняет РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Иначе стрелки переведут на Байдена и его администрацию. "Конференция в Швейцарии и идея территориальной целостности Украины в границах 1991 года провалились. Такие требования нереализуемые. У Белого дома, вероятно, есть список киевских политиков, которые способны это понять. С ними могут начаться мирные процессы", — рассуждает эксперт.Тому способствует и отсутствие военных успехов Киева. Западная помощь не помогла достичь поставленных целей. Да и нелегитимность Зеленского влияет на позицию по украинскому конфликту стран Глобального Юга, добавляет Васильев.Для США глава киевского режима стал самым уязвимым местом. Не исключен вариант его "добровольного" ухода. Все зависит от развития политической ситуации за океаном и событий на фронте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, энтони блинкен, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)