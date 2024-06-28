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ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Запорожской области - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:25 28.06.2024 (обновлено: 18:28 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/udar-1956199892.html
ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Запорожской области
ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Запорожской области - РИА Новости, 28.06.2024
ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Запорожской области
Украинские войска нанесли удары по энергоподстанциям Запорожской области в Токмакском округе и Каменско-Днепровском округе, работают аварийные бригады, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:25
2024-06-28T18:28
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по энергоподстанциям Запорожской области в Токмакском округе и Каменско-Днепровском округе, работают аварийные бригады, сообщил губернатор области Евгений Балицкий. "Сегодня ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области" , - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале. Обстрелу подверглась подстанция, питающая Токмакский муниципальный округ. В результате удара произошла утечка масла, полностью обесточены 11 сел, это около двух тысяч абонентов. Сохраняется угроза повторных ударов, отметил он. Второй удар пришелся по подстанции в Каменско-Днепровском муниципальном округе. По оперативной информации, без электроснабжения остаются 1522 абонента, работают аварийные бригады, проводятся временные переключения.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928083430.html
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происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли два удара по энергоподстанциям в Запорожской области

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по энергоподстанциям Запорожской области в Токмакском округе и Каменско-Днепровском округе, работают аварийные бригады, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
«
"Сегодня ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области" , - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Обстрелу подверглась подстанция, питающая Токмакский муниципальный округ. В результате удара произошла утечка масла, полностью обесточены 11 сел, это около двух тысяч абонентов. Сохраняется угроза повторных ударов, отметил он.
Второй удар пришелся по подстанции в Каменско-Днепровском муниципальном округе. По оперативной информации, без электроснабжения остаются 1522 абонента, работают аварийные бригады, проводятся временные переключения.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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