https://ria.ru/20240628/udar-1956199892.html

ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Запорожской области

ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Запорожской области - РИА Новости, 28.06.2024

ВСУ нанесли удары по энергообъектам в Запорожской области

Украинские войска нанесли удары по энергоподстанциям Запорожской области в Токмакском округе и Каменско-Днепровском округе, работают аварийные бригады, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:25

2024-06-28T18:25

2024-06-28T18:28

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Украинские войска нанесли удары по энергоподстанциям Запорожской области в Токмакском округе и Каменско-Днепровском округе, работают аварийные бригады, сообщил губернатор области Евгений Балицкий. "Сегодня ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области" , - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале. Обстрелу подверглась подстанция, питающая Токмакский муниципальный округ. В результате удара произошла утечка масла, полностью обесточены 11 сел, это около двух тысяч абонентов. Сохраняется угроза повторных ударов, отметил он. Второй удар пришелся по подстанции в Каменско-Днепровском муниципальном округе. По оперативной информации, без электроснабжения остаются 1522 абонента, работают аварийные бригады, проводятся временные переключения.

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928083430.html

запорожская область

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происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины