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Подполье сообщило об ударе по району дислокации ВСУ под Николаевом
Подполье сообщило об ударе по району дислокации ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 28.06.2024
Подполье сообщило об ударе по району дислокации ВСУ под Николаевом
Российские военные нанесли множественный удар по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования "Кракен" в Николаевской области, сообщил РИА... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:42
2024-06-28T09:42
2024-06-28T14:08
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли множественный удар по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования "Кракен" в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."В половине четвертого утра был нанесен множественный удар в район дислокации ВСУ и нацистской банды "Кракен" возле населенного пункта Галициново. Сопротивление сообщает не менее чем о семи прилетах. Три из них сопровождались большим выбросом пламени и детонацией около 25 минут", — отметил он.По словам координатора, подполье сейчас выясняет последствия удара. При этом медицинских работников "подняли как по тревоге" и в комендантский час в сопровождении военных увезли в сторону Галициново.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240628/ukraina-1955847711.html
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Подполье сообщило об ударе по району дислокации ВСУ под Николаевом
Подполье: ВС России ударили по району дислокации ВСУ в Николаевской области