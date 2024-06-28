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Подполье сообщило об ударе по району дислокации ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 28.06.2024
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09:42 28.06.2024 (обновлено: 14:08 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/udar-1956023809.html
Подполье сообщило об ударе по району дислокации ВСУ под Николаевом
Подполье сообщило об ударе по району дислокации ВСУ под Николаевом - РИА Новости, 28.06.2024
Подполье сообщило об ударе по району дислокации ВСУ под Николаевом
Российские военные нанесли множественный удар по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования "Кракен" в Николаевской области, сообщил РИА... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:42
2024-06-28T14:08
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
россия
николаевская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли множественный удар по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования "Кракен" в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.&quot;В половине четвертого утра был нанесен множественный удар в район дислокации ВСУ и нацистской банды &quot;Кракен&quot; возле населенного пункта Галициново. Сопротивление сообщает не менее чем о семи прилетах. Три из них сопровождались большим выбросом пламени и детонацией около 25 минут&quot;, — отметил он.По словам координатора, подполье сейчас выясняет последствия удара. При этом медицинских работников "подняли как по тревоге" и в комендантский час в сопровождении военных увезли в сторону Галициново.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240628/ukraina-1955847711.html
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Подполье сообщило об ударе по району дислокации ВСУ под Николаевом

Подполье: ВС России ударили по району дислокации ВСУ в Николаевской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли множественный удар по району дислокации ВСУ и боевиков неонацистского формирования "Кракен" в Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
«

"В половине четвертого утра был нанесен множественный удар в район дислокации ВСУ и нацистской банды "Кракен" возле населенного пункта Галициново. Сопротивление сообщает не менее чем о семи прилетах. Три из них сопровождались большим выбросом пламени и детонацией около 25 минут", — отметил он.

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По словам координатора, подполье сейчас выясняет последствия удара.
При этом медицинских работников "подняли как по тревоге" и в комендантский час в сопровождении военных увезли в сторону Галициново.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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