Рейтинг@Mail.ru
Туск заявил, что главы ЕС одобрили оборонные планы блока - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/tusk-1955975683.html
Туск заявил, что главы ЕС одобрили оборонные планы блока
Туск заявил, что главы ЕС одобрили оборонные планы блока - РИА Новости, 28.06.2024
Туск заявил, что главы ЕС одобрили оборонные планы блока
Экс-глава Европейского совета и действующий премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что главы ЕС на саммите одобрили оборонные планы блока. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T01:26
2024-06-28T01:26
в мире
польша
брюссель
дональд туск
евросоюз
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Экс-глава Европейского совета и действующий премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что главы ЕС на саммите одобрили оборонные планы блока. "Оборонные планы приняты", - написал он на своей странице в соцсети Х. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты.
https://ria.ru/20240628/kallas-1955975360.html
польша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3daf11a6e62fe544e02b69704bd48dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, брюссель, дональд туск, евросоюз, евросовет
В мире, Польша, Брюссель, Дональд Туск, Евросоюз, Евросовет
Туск заявил, что главы ЕС одобрили оборонные планы блока

Туск: главы ЕС на саммите одобрили оборонные планы блока

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Экс-глава Европейского совета и действующий премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что главы ЕС на саммите одобрили оборонные планы блока.
"Оборонные планы приняты", - написал он на своей странице в соцсети Х.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Каллас прокомментировала утверждение своей кандидатуры на должность в ЕС
01:22
 
В миреПольшаБрюссельДональд ТускЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала