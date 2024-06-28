https://ria.ru/20240628/tusk-1955975683.html
Туск заявил, что главы ЕС одобрили оборонные планы блока
Туск заявил, что главы ЕС одобрили оборонные планы блока - РИА Новости, 28.06.2024
Туск заявил, что главы ЕС одобрили оборонные планы блока
Экс-глава Европейского совета и действующий премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что главы ЕС на саммите одобрили оборонные планы блока. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T01:26
2024-06-28T01:26
2024-06-28T01:26
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Экс-глава Европейского совета и действующий премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что главы ЕС на саммите одобрили оборонные планы блока. "Оборонные планы приняты", - написал он на своей странице в соцсети Х. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты.
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в мире, польша, брюссель, дональд туск, евросоюз, евросовет
В мире, Польша, Брюссель, Дональд Туск, Евросоюз, Евросовет
Туск заявил, что главы ЕС одобрили оборонные планы блока
Туск: главы ЕС на саммите одобрили оборонные планы блока