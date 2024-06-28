https://ria.ru/20240628/tusk-1955975683.html

Туск заявил, что главы ЕС одобрили оборонные планы блока

Туск заявил, что главы ЕС одобрили оборонные планы блока - РИА Новости, 28.06.2024

Туск заявил, что главы ЕС одобрили оборонные планы блока

Экс-глава Европейского совета и действующий премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что главы ЕС на саммите одобрили оборонные планы блока. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T01:26

2024-06-28T01:26

2024-06-28T01:26

в мире

польша

брюссель

дональд туск

евросоюз

евросовет

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Экс-глава Европейского совета и действующий премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что главы ЕС на саммите одобрили оборонные планы блока. "Оборонные планы приняты", - написал он на своей странице в соцсети Х. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты.

https://ria.ru/20240628/kallas-1955975360.html

польша

брюссель

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в мире, польша, брюссель, дональд туск, евросоюз, евросовет